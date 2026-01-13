Internauci łapią się za głowy. Piotr Bałtroczyk z talerza zrobił literaturę

Piotr Bałtroczyk trafił do szpitala, ale nawet tam nie stracił tego, z czego słynie najbardziej, czyli ogromnego dystansu do siebie i poczucia humoru. Satyryk postanowił zamienić szpitalną codzienność w żartobliwą opowieść, a zwykły posiłek w poetycką inspirację. Jego najnowszy wpis w mediach społecznościowych szybko rozbawił internautów.

Kilka dni temu Piotr Bałtroczyk zaniepokoił fanów, publikując zdjęcie wykonane w szpitalnej sali. Artysta nie zdradził szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia ani przyczyny hospitalizacji. W kolejnym poście zasugerował jednak, że może chodzić o planowy zabieg, co uspokoiło część obserwatorów. Jak sam ironicznie zauważył, początek roku to idealny moment na "wymiany".

Internauci łapią się za głowy. Bałtroczyk z talerza zrobił literaturę

Choć pobyt w szpitalu raczej nie kojarzy się z humorem, Piotr Bałtroczyk udowodnił, że nawet w takich okolicznościach można znaleźć powód do uśmiechu. Tym razem bohaterem jego wpisu stało się… szpitalne śniadanie. Na opublikowanym zdjęciu widać prosty posiłek: białe pieczywo, masło, twaróg i coś, co przypomina dżem. Dla wielu pacjentów byłby to raczej powód do narzekań, jednak satyryk postanowił spojrzeć na sprawę zupełnie inaczej.

Do fotografii dołączył krótki, rymowany tekst, w którym z przymrużeniem oka opisał swoją sytuację. Wierszyk, pełen absurdalnych skojarzeń i lekkiej ironii, natychmiast stał się hitem wśród internautów. Autor żonglował obrazami szpitalnej rzeczywistości, mieszając je z codziennymi obserwacjami i charakterystycznym dla siebie humorem. 

Wyjęte wenflony odcięte kremplówki i kaczka już zaraz odleci, bo na Warmii mróz dziki marzną dzieciom uszka a mnie grzeje kiślu łyk ze szpitalnego garnuszka - napisał w sieci Piotr.

