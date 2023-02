Internauci masakrują spodnie Rozenek! "Podwiń, bo się wypi**dolisz!"

Małgorzata Rozenek nie ustaje w walce o sylwetkę na miarę światowej top modelki. Celebrytka, która od września spełnia się w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN", praktycznie każdego dnia udaje się na siłownię, by zrzucić nadmiar kalorii. I choć wydaje się, że "Perfekcyjna" nie ma już tak naprawdę czego zrzucać, przekonuje, że wszystko robi dla zdrowia. Na treningi zaczęła zabierać nawet starszych synów. Jedna z ostatnich jej wizyt na sali treningowej stała się jednak pretekstem dla internautów do zaatakowania gwiazdy. Poszło o jej spodnie.

Internauci masakrują spodnie Małgorzaty Rozenek! "Podwiń, bo się wypi**dolisz!"

Małgorzata Rozenek wyjechała na obóz Anny Lewandowskiej. Pełna zapału do ćwiczeń nie zapomniała o tym, by nawet wśród wymęczonych kobiet wypaść świetnie. Postawiła na pomarańczowy dres i zapewne wszystko byłoby w porządku, gdyby nie długie nogawki jej spodni. Internauci nie mogli na nie patrzeć.

- Spodnie do ćwiczeń? Kobieto, zęby sobie wybijesz.

- Małgośka, podwiń te nogawki, bo się wypier*olisz!

- Ledwo chodzi w tych spodniach - zauważają.

Myślicie, że gwiazda przejęła się uwagami fanów? Z jednej strony internauci mogli mieć sporo racji, z drugiej strony nie do końca wiedzieli, jak Rozenek czuła się w takim odzieniu. W końcu celebrytka przyzwyczaiła nas już do faktu, że dla mody lubi się poświęcać, a nawet z nią eksperymentować. Najwyraźniej nie zainspirowała jednak Polek do tego rodzaju stylówki. Oby zachęciła do ćwiczeń.