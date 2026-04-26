"Taniec z Gwiazdami" 18 - co wiadomo?

Osiemnasta odsłona „Tańca z Gwiazdami” od samego początku była promowana jako edycja rewolucyjna. Telewizja Polsat postawiła na innowacje, wprowadzając liczne niespodzianki dla publiczności oraz unikalne wyzwania dla uczestników. Pary musiały zmierzyć się z nowymi formatami odcinków, w tym z tematyką skupioną na świecie influencerów oraz zadaniami inspirowanymi ich wstydliwymi przyjemnościami, czyli tzw. „guilty pleasure”.

Kim jest Iwona Pavlović?

Iwona Pavlović, znana jako „Czarna Mambo”, to utytułowana tancerka, sędzia międzynarodowa i najsłynniejsza jurorka polskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”, z którym związana jest od 2004 roku. Jest wielokrotną mistrzynią Polski w tańcu towarzyskim oraz sędzią prestiżowych turniejów federacji WDSF i zawodowców. Prowadzi własną szkołę tańca i od lat uznawana jest za najbardziej surową oraz merytoryczną ekspertkę w programie.

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović

Iwona Pavlović na ustach fanów "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlović jest regularnie krytykowana w mediach społecznościowych za swoje komentarze względem uczestników "Tańca z Gwiazdami". Fani programu zauważają, że kobieta często ma swoich ulubieńców, u których nie widzi wad, a innych szczegółowo punktuje. Nikt się jednak nie spodziewał tego, że ćwierćfinale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wywoła ona takie reakcje, ale nie z powodu ocen, a... sukienki.

Kobieta rzadko kiedy ubiera inne stylizacje niż czarne. Tym razem postawiła na długą, czerwoną stylizację z pięknymi rękawami. Znajdowały się na nim takie jakby pióra. Fani nie ukrywają, że zdecydowanie "Czarna(Czerwona) Mamba" zachwyciła.

- Wygląda oszałamiająco. Pięknie jej w tej czerwieni - napisała jedna z fanek.

21