Internet zapłakał. Nie żyje influencerka Aleksandra Wiederek. Olę żegnają Koroniewska, Wojciechowska, Grochola

Aleksandra Wiederek-Barańska była nie tylko influencerką, ale przede wszystkim autentycznym źródłem wsparcia dla tysięcy chorych na raka. Codziennie motywowała swoich obserwatorów, zachęcając do czerpania radości z najmniejszych chwil i doceniania każdego dnia. Jej historia – pełna nadziei, odwagi i siły – była inspiracją dla wielu osób walczących z chorobą. Jeszcze na początku lutego tak pisała na Instagramie:

Jestem bardzo wdzięczna za to że jestem otoczona rodziną, przyjaciółmi, którzy robią wszystko, co możliwe, żebym mogła żyć jak najdłużej i w jak mniejszym stopniu odczuwała ból i stres. Pewna przemądra kobieta napisała mi dzisiaj, że to jeszcze „nie mój czas” i tego chce się trzymać.