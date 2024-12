Irena Santor to od lat jedna z najbardziej znanych polskich gwiazd. Artystka, chociaż już nie występuje na scenie, to często bywa na show-biznesowych imprezach. Niedawno pojawiła się na prezentacji nowej kolekcji Doroty Goldpoint. Wokalistka nie ukrywa, że choć brakuje jej występów przed publicznością, koncerty są w jej wieku już bardzo męczące.

Już niedługo Irena Santor będzie obchodzić piękny jubileusz. Z okazji 90. urodzin ikony polskiej sceny artystka wystąpi na scenie w towarzystwie wielu innych gwiazd młodego. Towarzyszyć jej będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Michał Bajor oraz Krzysztof Cugowski.

Artystka w najnowszym wywiadzie wyznała, że nigdy nie zależało jej na tym, aby być gwiazdą.

Gwiazda to akurat określenie, którego nigdy nie lubiłam i nie wiem, co to znaczy być gwiazdą, ale osobowość artystyczna - już tak. (...) Mnie w każdym razie nie zależało na opinii, że jestem gwiazdą, ale zawsze mi zależało na tym, aby publiczność była przekonana, że ja wiem, co robię, że umiem, że znam swoje rzemiosło - powiedziała w wywiadzie dla "Polityki" artystka.