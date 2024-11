Irena Santor w strachu! "Ja się po prostu boję". Szokujące wyznanie legendy

Irena Santor szykuje nowy utwór! Ze sceną dawno się pożegnała

Irena Santor to artystka, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Wielka gwiazda muzyki czasów PRL jeszcze do niedawna występowała na scenie. W pewnym momencie powiedziała jednak "basta". Gdy zadzwoniliśmy do niej przed trzeba laty i życzyliśmy, by śpiewała jak najdłużej, przekazała, że zakończyła już karierę estradową. - To już za późno, dlatego że z tym definitywnie się pożegnałam, ale możemy się spotykać towarzysko. Mogę się pokazać gdzieś jedynie jako oglądaczka. W życiu coś było, jest i będzie - powiedziała nieco filozoficznie Irena Santor. I faktycznie gwiazda bywa od czasu do czasu na salonach. Ostatnio pojawiła się na na imprezie zorganizowanej z okazji obchodów 10-lecia marki Doroty Goldpoint. Piosenkarka wyglądała jak milion dolarów! Przy okazji Irena Santor udzieliła wywiadu portalowi Światgwiazd.pl i wydało się, że legenda szykuje nowy utwór! Wszystko zaczęło się od zorganizowania konkursu literackiego na piosenkę o Warszawie, specjalnie dla pani Ireny.

Irena Santor w strachu. "Ja się po prostu boję już nagrywać"

Piosenkarka - mimo ogromnego doświadczenia - boi się nowego wyzwania! To brzmi szokująco, ale - jak sama podkreśla - od dawna nie śpiewa. I pewnie dlatego jest w takim strachu.

Ja myślałam, że to jest jakiś żart, ale to się okazało być poważną sprawą. Oczywiście te teksty przyszły. Jakieś jury się zebrało. Ja nie, ja w tym nie biorę udziału. Wybrali państwo jurorzy piosenki trzy, z tego jedną wziął sobie pan Włodzimierz Korcz do pracy i już nad nią pracuje. Co z tego będzie? Nie wiem, ja już od dawna nie śpiewam...

- podkreśliła Irena Santor.

Utwór ukazać ma się w przyszłym roku.

Ja się tak bardzo nie śpieszę, bo ja się po prostu boję już nagrywać. Ja się już do tego trochę nie nadaję. Wyszłam z tego obiegu. Przed mikrofonem się bardzo peszę...

- zaznaczyła wokalistka. Aż trudno w to uwierzyć!

Tak 90-letnia Irena Santor dorabia do emerytury. Niewiarygodne. Kwoty z kosmosu!

Irena Santor teraz i przed laty. Aż trudno uwierzyć, że ma niemal 90 lat

