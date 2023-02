Irena Santor to utalentowana wokalistka, znana i lubiana w Polsce od lat. Jej zdaniem jest często niemal wyrocznią, za którą podążają jej fani. Nic więc dziwnego, że najnowszy wywiad, którego udzieliła, już teraz wzbudza skrajne emocje. Santor postanowiła bowiem wprost odnieść się do obecnej polityki rządu, ale i Kościoła. Zabrała głos na tematy uznawane za kontrowersyjne, bo najwyraźniej w jej odczuciu miarka się przebrała. Padły mocne słowa, które niektórym mogą się nie spodobać. "To będzie trudny rok, ludzie są rozchwiani. Coraz więcej jest skandali, które nie mieszczą się w głowie. Marzę, że przyjdzie wiatr zmian i dożyję tego", powiedziała Irena Santor w wywiadzie dla "Wprost". Później jest jeszcze mocniej. Jesteście ciekawi? Szczegóły znajdziecie poniżej.

Irena Santor przestała milczeć! Miarka się przebrała, mocne słowa. "Zimne kretyństwo"

Irena Santor nie gryzła się w język. Postanowiła skomentować ostatnie wydarzenia w Polsce, którymi - jak nietrudno wywnioskować z jej słów - nie jest zachwycona.

"Zmiany są nieuniknione. Nie tylko w polityce, ale i w Kościele. (...) To, co się u nas wyrabia się z kobietami, to już nie tyle zuchwalstwo, co zimne kretyństwo", powiedziała Irena Santor w wywiadzie dla "Wprost".

Artystka jest laureatką nagrody 40-lecia "Wprost" w kategorii kultura. W wywiadzie opowiedziała też między innymi o tym, kto z młodego pokolenia piosenkarzy najbardziej ją fascynuje. Opowiedziała o sobie, swoich planach, stawała w obronie płci pięknej. Czy zna receptę na długowieczność? "Nie mam, ale myślę, że podstawową zasadą jest umiar. Umiar w jedzeniu, sportach, życiu", powiedziała we "Wprost".

