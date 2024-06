Irena Santor trafiła do szpitala! Pilna operacja twarzy. Wiemy, jak się czuje gwiazda

Irena Santor trafiła do szpitala

Jeszcze kilka lat temu Irena Santor zachwycała na scenie. Dziś ikona polskiej piosenki częściej widywana jest na szpitalnych korytarzach. Na szczęście jest bardzo dzielna. W lutym tego roku przeszła operację, podczas której usunięto jej powstałe w nerkach złogi minerałów. Zabieg był zaplanowany i wszystko poszło zgodnie z planem. Pani Irena szybko wróciła do zdrowia. Przez jakiś czas chodziła przy pomocy kuli, ale nie poddawała się.

Niestety, teraz doszły do nas wieści o kolejnej operacji. Irena Santor trafiła do jednego z warszawskich szpitali w związku ze zmianą skórną w obrębie nosa. Lekarze uznali, że może być ona niebezpieczna, dlatego postanowili wyciąć fragment skóry i wysłać go do badania histopatologicznego. Na wynik trzeba czekać aż trzy tygodnie. - Pani Irenka czuje się bardzo dobrze i jest dobrej myśli. Lada chwila wraca do domu - mówi nasz informator.

Diwa polskiej sceny mimo operacji nerek, a teraz i nosa, nie chce gnuśnieć w domu. Jest widywana na warszawskich wydarzeniach kulturalnych, odwiedza centra handlowe. Korzysta z wolnego czasu.

- Mam się świetnie. Na zdrowie nie narzekam, ale na występy, koncerty z pełnym repertuarem nie mam już tyle siły. Ja już swoje wyśpiewałam. Teraz chcę usłyszeć, jak moje piosenki śpiewa młode pokolenie, a także interesuję się tym, co współczesne pokolenie ma w ogóle do zaproponowania w sztuce estradowej - mówiła Irena Santor „Super Expressowi” kilka miesięcy temu.