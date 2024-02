Pilne! Irena Santor trafiła do szpitala. 89-letnia piosenkarka przeszła operację! Znamy szczegóły

Irena Santor (89 l.) zachwyca swoją osobowością i czaruje serdecznym uśmiechem. Choć gwiazda estrady oficjalnie zakończyła karierę, to wciąż jest aktywna. Uczestniczy w kulturalnych wydarzeniach w całej Polsce. Ale ostatnio musiała zwolnić. Postępująca choroba sprawiała jej ból. Gwiazda trafiła do szpitala. Konieczna była operacja. Na szczęście jest już po i artystka wraca do zdrowia.