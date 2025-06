Maciej Smoliński wraca z nowym singlem. "Lato i My" to wakacyjna opowieść pełna emocji

To było popołudnie pełne elegancji, kobiecej energii i symbolicznego blasku. 9 czerwca odbył się jubileuszowy koktajl „Twojego Stylu”, zorganizowany z okazji 35-lecia magazynu, który od dekad inspiruje Polki i łączy pokolenia.

Gwiazdy na czerwonym dywanie

Wydarzenie swoją obecnością uświetniły m.in. Jolanta Kwaśniewska, Agata Młynarska, Magdalena Cielecka, Natalia Kukulska, Ada Fijał, Bogna Sworowska, Dorota Goldpoint oraz niezrównana Irena Santor, która olśniewała w czerwonej kreacji, udowadniając, że styl nie ma wieku. Goście zachwycali nie tylko stylizacjami, ale też ciepłem i klasą.

Stylowe święto kobiecej siły

Impreza miała charakter eleganckiego przyjęcia. Redakcja magazynu zaprosiła artystki, dziennikarki, projektantki i przyjaciół pisma, by wspólnie celebrować 35 lat wspierania kobiet i opowiadania ich historii. Wieczór wypełniły rozmowy o sile kobiet, zmieniających się trendach i… ponadczasowych wartościach.

Trzy kobiety, trzy pokolenia, trzy okładki

Uroczystość była zwieńczeniem jubileuszu, który redakcja uczciła także wyjątkowym, lipcowym numerem magazynu. Przygotowano trzy wyjątkowe okładki, które już przeszły do historii magazynu. Ponieważ już trzecie pokolenie czytelniczek sięga po ten magazyn, motywem urodzinowego numeru stały się właśnie pokolenia. W rolach głównych – ikony filmu, muzyki i mody z różnych pokoleń. Na okładkach pojawiły się:

Ewa Wiśniewska, Agata Kulesza i Matylda Giegżno – jako twarze kobiecego kina,

Irena Santor, Katarzyna Nosowska i sanah – trzy głosy, trzy epoki, jedna emocja,

Lidia Popiel, Kamila Szczawińska i Maja Sieroń – ambasadorki świata mody.

Każda z tych kobiet reprezentuje inne pokolenie, udowadniając, że siła kobiecej roli nie zna wieku. To hołd złożony różnorodności i kobiecemu głosowi – od pokory po bunt, od klasyki po świeżość. Bo właśnie siła różnorodności i międzypokoleniowej kobiecej energii to coś, co „Twój Styl” pielęgnuje od 35 lat. Redakcja nie ukrywa, że to symboliczny hołd dla kobiet w każdym wieku – tych, które zmieniają świat, niezależnie od metryki.

Blisko 90-letnia Irena Santor na imprezie. Wyglądała jak milion dolarów. To nasza Jane Fonda?