W tłumie kibiców kamery wypatrzyły legendę kina Dustina Hoffmana, reżysera Spike’a Lee i laureatkę Oscara Natalie Portman, która pojawiła się na meczu w stylizacji godnej czerwonego dywanu. Wśród obserwatorów nie zabrakło też muzycznych ikon — na trybunach zasiadł Pharrell Williams, znany z zamiłowania do ekstrawaganckiej mody i... sportowych emocji.

Polskie akcenty w blasku fleszy

Roland Garros przyciąga również rodzimych celebrytów. Klaudia Halejcio zrelacjonowała swój pobyt w Paryżu w mediach społecznościowych, pokazując elegancki look prosto z kortów. Kuba Wojewódzki nie omieszkał podzielić się fotką z widowni, a Monika Olejnik – znana miłośniczka mody i sportu – jak zwykle nie zawiodła w kwestii stylizacji - tu błysnęła kolankiem, tam brzuszkiem... nudy nie było nie tylko na korcie.

Co ciekawe, wielu polskich gości miało nadzieję zobaczyć w finale Igę Świątek. To właśnie jej występ był dla nich największą motywacją do przyjazdu do Paryża. Kuba Wojewódzki przyznał to wprost na swoim Instagramie, dodając jednak, że mecz – choć bez udziału naszej mistrzyni – również był wspaniałym przeżyciem.

Przyjechaliśmy na finał z @iga.swiatek ale i tak było pięknie …

– skomentował.

Kort jako wybieg — nowy must-see sezonu?

Roland Garros staje się powoli miejscem, w którym nie tylko liczy się wynik meczu, ale i to, kto pojawi się na widowni. Dla wielu gwiazd to doskonała okazja, by pochwalić się nie tylko tenisową pasją, ale i najnowszymi stylizacjami, zyskać kilka ujęć w telewizji i Instagramie oraz… przypomnieć o sobie szerszej publiczności.

Tylko dla wybranych? Ceny biletów robią wrażenie

Zobaczyć finał Rolanda Garrosa na żywo to marzenie niejednego fana, ale i wydatek z górnej półki. Ceny wejściówek na decydujące mecze potrafią osiągać zawrotne kwoty. Za miejsce w pierwszych rzędach trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy euro! Nic więc dziwnego, że wśród publiczności dominują znane twarze i grube portfele. Bo choć sport ma łączyć wszystkich - kort w Paryżu to wciąż ekskluzywna enklawa.

Tłum gwiazd na czerwonym dywanie