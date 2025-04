Iwona Węgrowska z obszernym dekoltem! Musiała uważać, żeby nie zaliczyć żenującej wpadki

Iwona Węgrowska była jedną z gwiazd, które pojawiły się na gali rozdania Perfect SPA Awards. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć Roberta i Monikę Janowskich, Marcina Mroczka, Monikę Mrozowską, Annę Powierzę, Andrzeja Młynarczyka, Agnieszkę Mrozińską, Laurę Breszkę czy Monikę Richardson, która zadebiutowała z nowym, dużo bardziej naturalnym niż wcześniej, kolorem włosów. Jak stwierdziła w sieci - koniec z farbowaniem!

Węgrowska postawiła na elegancką stylizację w bieli. Jak wyszło?

Iwona Węgrowska przybyła na wydarzenie ubrana w białą, długą kreację. Wyglądała bardzo szykownie. Suknia miała wbudowany gorset, a obszerny dekolt nadawał lekkości. To właśnie on był główną ozdobą stylizacji, która zasłaniała Węgrowską od stóp do głów. Sięgała bowiem aż do ziemi i miała długie rękawy.

Ze względu na spory dekolt piosenkarka musiała jednak uważać, by nie zaliczyć wpadki!

Gwiazda uzupełniła elegancką kreację srebrzystą biżuterią. Miała rozpuszczone włosy i makijaż, który skupiał się na oczach, mocno je podkreślając.

Internauci komentują

Na instagramowym profilu Węgrowskiej pojawiło się zdjęcie z wydarzenia. Gwiazda napisała do swoich wielbicieli: "Dobrej nocy".

"Piękna", "Petarda", "Zjawiskowa" - komentowali internauci, gdy Węgrowska pokazała w sieci swój wieczorowy look.

Niektórzy zwrócili uwagę na długie, białe paznokcie gwiazdy, inni na jej makijaż. Ten nie wszystkim przypadł do gustu. A co wy sądzicie?

