Edward Miszczak rozpoczyna oficjalnie nową pracę jako dyrektor programowy Polsatu 16 stycznia. Już zaczął jednak wprowadzać zmiany, usuwając z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie tylko Michała Wiśniewskiego (51 l.), ale i Katarzynę Skrzynecką (53 l.). Na tę chwilę nie wiemy, kto ich zastąpi, nie wiemy też, czy w najbliższym czasie ktoś jeszcze straci pracę. Wiadomo natomiast, że o swój los nie martwi się raczej Izabela Janachowska, która poza programami w telewizji, ma również własny biznes. Podczas ostatniego wywiadu ogłosiła, że zamierza zmienić zawodowe nawyki. Miała ją zainspirować do tego Edyta Pazura (35 l.).

Izabela Janachowska mówi o pracy w Polsacie. Czy to przez Edwarda Miszczaka?

Izabela Janachowska pojawiła się ostatnio na uroczystej premierze filmu "Ślub doskonały". Na ściance prezentowała się znakomicie, a później chętnie udzielała wywiadów. W rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post poinformowała, że nie ma noworocznych postanowień, bo nigdy się ich nie trzyma, ale jej celem na 2023 rok jest powstrzymywanie się od pracy po godzinie 18.

- Mam taki cel, żeby, śmiać mi się chcę nawet, jak go wypowiadam, bo pewnie to się nie uda, ale mam taki cel, żeby po godzinie 18 nie sprawdzać maili i nie odpisywać. Zobaczymy, czy się uda. Duża część mojej pracy jest w moim telefonie, bo mam tam i maile, i social media itd., że człowiek zaczął być dostępny 24 godziny na dobę. Gdzieś tam przestało mi to odpowiadać pod kątem balansu, życia rodzinnego i tej pracy - przyznaje.

Prezenterka dodaje, że do tej pory była pochłonięta pracą i nie zawsze miała czas na domowe zajęcia, czy spędzanie czasu z bliskimi. Ma zamiar to zmienić!

- Dojrzewam do tego, że trzeba zrobić jakąś godzinę graniczną, a zainspirowała mnie do tego Edyta Pazura, która jak była u mnie podczas wywiadu w Ślubach gwiazd powiedziała, że ona pomimo tego, że jest menadżerką Cezarego, to nie jest dostępna 24 godziny na dobę, tylko np. pracuje do godziny 18, albo w weekendy nie pracuje i pomyślałam sobie – ok, może spróbuję.

Myślicie, że się uda? Na pewno trudno będzie w poniedziałkowe wieczory, kiedy będzie musiała stawiać się na planie "Tańca z Gwiazdami", który być może powróci w jesiennej ramówce.