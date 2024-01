Nie żyje Magdalena Dobrowolska. 44-letnia charakteryzatorka filmowa odeszła nagle. To przed nią znany dziennikarz dokonał coming outu

Izabela Janachowska pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami". Tancerka poinformowała o tym w niedzielne południe. Sama podjęła decyzje o odejściu z programu. - Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do was z nowymi projektami - napisała w niedzielę na swoich mediach społecznościowych. Decyzja Izabeli Janachowskiej rozpętała ogromne spekulacje w sprawie dwójki innych prowadzących: Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. Wiadomo, co dalej z ich przyszłością!

"Taniec z Gwiazdami". Izabela Janachowska odeszła z programu! Co dalej z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną?

Taneczne show ma wrócić na antenę już tej wiosny. Decyzja o odejściu z programu Izabeli Janachowskiej wprawiła fanów w osłupienie i była szokiem dla opinii publicznej. Zaczęto również spekulować co dalej z dwójką innych prowadzących: Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem. Teraz rozwiano wszelkie wątpliwości. Jak "Presserwis", ta dwójka ma prowadzić zbliżającą się edycję "Tańca z Gwiazdami". W tanecznym show udział ma wziąć 12 par. Mają to być m.in. Krzysztof Szczepaniak, Dagmara Kaźmierska, Julia Kuczyńska (Maffashion), Filip Chajzer, Adam Kszczot, Kamil Baleja, Aleksander Mackiewicz, Maciej Musiał, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Beata Olga Kowalska.

