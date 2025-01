Izabela Janachowska wygrzewa się w Tajlandii. Skąpe bikini i szeroki uśmiech. Taka to pożyje

Izabela Janachowska uchodzi w Polsce za ekspertkę ślubną. Dużą popularność zyskała za sprawą udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", a potem prowadziła własne show: "I nie opuszczę Cię, aż do ślubu" w TVN Style. Po przejściu do Polsatu, stała się natomiast gospodynią "Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej". Celebrytka pomaga parom młodym w przygotowaniach dla tego najważniejszego dla nich dnia, wybiera dekoracje i wystrój, doradza przy wyborze sukni ślubnej czy garnituru. Zmęczona intensywnym czasem w zawodzie, Janachowska postanowiła wypocząć. Uciekła od ponurej o tej porze roku Polski i wybrała słoneczną Tajlandię. Oczywiście w mediach społecznościowych raczy swoich obserwatorów porządną dawką zdjęć i filmików, na których widać, jak ślubna ekspertka ładuje baterie. Pokazuje rajskie krajobrazy, ale także siebie samą: w skąpym bikini, prężącą się w słońcu i prezentującą nienaganną sylwetkę. 38-letnia Janachowska nie ma się czego wstydzić, wygląda naprawdę zjawiskowo. Uwagę przykuwają także jej stroje, które nie umknęły obserwatorkom. Szczegóły poniżej.

Izabela Janachowska w dzierganym stroju kąpielowym. Zbiera energię na ślubne podboje

Izabela Janachowska ewidentnie jest zachwycona swoją podróżą do Tajlandii, o czym świadczy fakt, że uśmiech nie znika z jej twarzy. Przy okazji eksperci zwracają uwagę na trendy, które wyznacza celebrytka. Ubrała ona bowiem dość nietypowy, dziergany stój kąpielowy, który ma nawiązywać do stylu boho. Kto wie, być może to właśnie ten styl będzie wyjątkowo modny w nadchodzącym sezonie ślubnym, choć wydaje się, że boho od lat cieszy się popularnością, podobnie jak wiele innych motywów. Prawda jest taka, że oprócz mody chodzi tutaj przede wszystkim o osobiste upodobania danej pary młodej. Izabela Janachowska, kiedy tylko wróci z urlopu, z pewnością nie raz zabierze na ten temat głos. Tymczasem pozostaje jej cieszyć się z ostatnich chwil wolnego, a powrót do mroźnej i nieco zaśnieżonej Polski może okazać się dla niej zaskakujący.

