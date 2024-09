Izabela Trojanowska nie przyszła na pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Dlaczego jej zabrakło?

Felicjan Andrzejczak: Gwiazdy pożegnały legendarnego artystę

Felicjan Andrzejczak był artystą, którego głos poruszał serca kolejnych pokoleń słuchaczy. Jego wkład w polską muzykę jest nieoceniony, a piosenki takie jak "Jolka, Jolka pamiętasz" na zawsze pozostaną częścią historii polskiej sceny muzycznej. Jego talent, pasja i autentyczność sprawiają, że jest jednym z najważniejszych polskich wokalistów, którego twórczość na zawsze zapisała się w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej.

Choć największe sukcesy odnosił razem z Budka Suflera, to do końca życia był aktywny artystycznie. Jeszcze miesiąc temu występował na deskach Opery leśnej w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Artysta szykował się również do wydania nowego albumu.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o jego śmierci. Nie było tajemnicą, że Andrzejczak chorował na raka. Jednak przyczyną jego śmierci był nagły udar. Jego nagła śmierć pogrążyła w żałobie nie tylko jego rodzinę, ale również środowisko artystyczne. Znani znajomi Felicjana żegnali go w mediach społecznościowych.

Trojanowska tłumaczy się z nieobecności na pogrzebie

W poniedziałek, 23 września, odbyło się ostatnie pożegnanie muzyka. Został pochowany w ukochanym Świebodzinie, którego był honorowym obywatelem. Na uroczystości nie zabrakło jego rodziny oraz gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na pogrzeb przybyli członkowie Budki Suflera - Tomasz Zeliszewski czy Mieczysław Jurecki, a także Jacek Kawalec, który teraz śpiewa w zespole. Przybyła też Joanna Dudkowska, która przez ostatnich kilka lat blisko współpracowała z Andrzejczakiem.

Na pogrzebie zabrało za to innej artystki, która wiele razy występowała z Felicjanem Andrzejczakiem na scenie - Izabeli Trojanowskiej. Piosenkarka współpracowała w Budką Suflera na początku lat 80. Potem wielokrotnie występowali razem na scenie. Po śmierci artysty w poruszających słowach pożegnała go na Instagramie.

Felku kochany! Tyle wspólnych rozmów, tyle wspólnych koncertów… Trudno mi sobie wyobrazić, że więcej już nie będzie… Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się po drugiej stronie. Romek Lipko na pewno już napisał dla nas jakieś piękne piosenki - napisała artystka.

Trojanowskiej zabrakło na poniedziałkowych uroczystościach. Postarała się jednak, by ktoś w jej imieniu złożył na grobie Andrzejczaka wieniec z napisem: "Izabela Trojanowska z Fanami". Po pogrzebie zamieściła na Instagramie kolejny wpis, w którym odniosła się do swojej nieobecności. Wpis zilustrowała kilkoma fotografiami, w tym tą z tegorocznego Sopotu, gdzie spotkali się po raz ostatni.

Moje zdjęcie z Felusiem zrobione podczas tegorocznego festiwalu w Sopocie. Nie przeszło mi nawet przez myśl, to nasze ostatnie… A dziś odbyło się pożegnanie Felka w Świebodzinie. Nie mogłam być osobiście, ale byłam tam myślą i sercem… I ciągle tak trudno uwierzyć… - stwierdziła zrozpaczona Trojanowska.

