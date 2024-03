Izabela Trojanowska przeszła totalną metamorfozę. Wygląda tak samo jak 44 lata temu! Aż nie do wiary! ZDJĘCIA

Izabela Trojanowska w nowe fryzurze. Nosiła taką 44 lata temu

Izabela Trojanowska jest absolutną ikoną polskiej muzyki i mody. Od lat gra w serialu "Klan". Ale w latach 80. była wziętą piosenkarką i wylansowała takie hity jak "Wszystko, czego dziś chcę", "Pieśń o cegle" czy "Tyle samo prawd, ile kłamstw". Trojanowska szokowała też wizerunkiem, który inspirował miliony Polek. Dziś, po 44 latach, sama postanowiła sprawić sobie uczesanie jak kiedyś.

- Postanowiłam wrócić do fryzury sprzed ponad 40 lat, która narodziła się w salonie Vidala Sassoona w Londynie na początku lat 80-tych. A wszystko dlatego, że po latach znalazłam osobę, która uczyła się od samego mistrza - Dobrawę Piękos-Szymańską! - napisała pani Izabela na Facebooku. - A przy okazji dowiedziałam się, że dziś ta fryzura nazywa się "mullet". To cięcie zachwyciło samą Miley Cyrus. Wszystko zatacza koło. Podobnie jak muzyka, tak też stylizacje fryzur powracają… Powracam i ja do tamtej fryzury! - dodała artystka, która świetnie wygląda w nowym... tzn. starym uczesaniu.

NIE PRZEGAP: Izabela Trojanowska oskarżona o prostytucję i granie w filmach dla dorosłych. Nieznana przeszłość gwiazdy

Vidal Sassoon to brytyjski stylista i fryzjer, który zasłynął dzięki nowoczesnym, geometrycznym fryzurom. To właśnie do jego salonu w Londynie trafiła w latach 80. Izabela Trojanowska. Za swoje dokonania Sassoon został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. W Polsce do dziś można kupić szampon i odżywkę sygnowane nazwiskiem fryzjera. Zmarł w 2012 roku w Kaliforni.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda dziś Izabela Trojanowska.