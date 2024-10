Jacek Braciak to jeden z tych aktorów, którzy uwielbiają wymagające role. Gwiazdor ma w swoim dorobku sporo filmów i serialu. Parę miesięcy temu 56-latek odegrał postać generała Tadeusza Kościuszkę. Okazuje się, że przed nim czeka kolejne wyzwanie. Sprosta mu?

Zobacz też: Jacek Braciak trzymał córkę na chłodzie, bo musiał zajarać. Szokujące zachowanie. Mamy zdjęcia

W przyszłym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu "Transatlantyk 2010". Produkcja ma zostać wyreżyserowana przez Bartosza Kruhlika. W nowym obrazie ma pojawić się Jacek Braciak. Gwiazdor wcieli się w postacie braci Lecha oraz Jarosława Kaczyńskich. O nowej roli Braciak opowiedział w programie "Sto pytań do".

Prowadząca program, zapytała Jacka Braciaka o to czy nie boi się wcielać w postacie braci Kaczyńskich. Zasugerowała nawet, że polskie społeczeństwo może to niezbyt dobrze odebrać.

Ja się boję tylko Boga i łez ludzkich. To po pierwsze. Po drugie, to truizm, ale myśląc w ten sposób, nie mógłbym zagrać geja, bo pomawiano by mnie, że jestem gejem. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest Tadeusz Kościuszko, czy to są bracia Kaczyńscy, jeśli to jest ciekawy materiał pozwalający mi podróżować ciągle naprzód - powiedział Braciak w programie.