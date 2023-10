Prawniczka zabrała głos ws. Sylwii Peretti! Mocne słowa, trzeba to zapamiętać

Jacek Braciak, znany i lubiany aktor, pod koniec 2021 roku udzielił wywiadu dla magazynu "Zwierciadło", w którym wyznał, że jest ojcem dwóch córek i syna, a nie - jak sądzono - "trzech córek". - Dlatego że moja córka okazała się mężczyzną w swojej istocie, w swoim wnętrzu, myśleniu, więc w tej chwili mam syna. Miałem kiedyś córkę Jadwigę, a teraz mam syna Konrada. I tak, myślę, że moje dzieci to ludzie wolni - stwierdził Jacek Braciak. Jego wywiad odbił się szerokim echem w polskim show biznesie. Konrad Braciak, syn aktora, również postanowił się ujawnić, udzielając dla magazynu "Replika" wspólnego wywiadu ze znanym ojcem. Panowie pozowali wspólnie na okładce, uśmiechając się do aparatu. Sam Konrad przyznawał zresztą, że nie ma "żalu" wobec ojca, który powiedział o jego transpłciowości, a wręcz przeciwnie - mówił, że "dobrze się stało". - Miałem łzy w oczach, gdy tata powiedział mi o wywiadzie. Nie potrzebowałem tego, bo wiedziałem, że tata się mnie nie wstydzi, jednak był to ogromny wyraz akceptacji. Tym bardziej, że dany publicznie - mówił Konrad Braciak. Teraz poszedł o krok dalej i zdecydował się na sesję bez ubrań.

Transpłciowy syn Braciaka odsłonił całe ciało podczas odważnej sesji. Gorące zdjęcie!

Jacek Braciak z dumą mówi o swoim synu. Przyznaje też, że większość ludzi z jego otoczenia zareagowała na tę informację bardzo pozytywnie. Teraz Konrad Braciak zdecydował się wziąć udział w rozbieranej sesji do kalendarza "Naga duma". Magazyn "Replika" podaje, że pozują w nim nago geje, mężczyzna panseksualny i mężczyzna transpłciowy. Na jednym ze zdjęć jest właśnie Konrad Braciak.

- Nie chciałem jednak podejmować pochopnej decyzji, więc dałem sobie czas do namysłu. Ostatecznie powiedziałem "tak". Wiedziałem, że pozowanie nago i pokazanie zdjęcia publicznie wzmocni mnie — powiedział w rozmowie z "Repliką" Konrad Braciak. Podkreślił, że "jest dumny z ciała, które tak długo było dla niego (i nadal bywa) źródłem bólu i powodem traum".

Na sesję Konrad Braciak przyszedł ze swoim partnerem Pawłem. - Czułem pewność siebie, poczułem się odważny - mówił. Zdjęcie zadedykował "trans mężczyznom, którzy pomogli mu znaleźć w sobie odwagę i wszystkim osobom transpłciowym odwagi potrzebującym".

