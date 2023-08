i Autor: archiwum se.pl

Zróbmy jesień temu średniowieczu

Znany pisarz będzie kandydował w wyborach. Kolejny jawny homoseksualista w Sejmie?

P.Da 16:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jacek Dehnel (40 l.) to mieszkający od lat w Berlinie polski pisarz. Jest też znanym aktywistą LGBT, który walczy o równouprawnienia w różnych debatach. Wiele osób nakłaniało go do wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się już 15 października. Jak się okazuje, Jacek Dehnel postanowił wystartować w wyborach. I to z konkretnej partii.