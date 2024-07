Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w programie "Prince Charming", randkowym show telewizyjnych dla osób homoseksualnych. Jelonek był tam głównym bohaterem, a Kubiak - uczestnikiem, któremu ostatecznie udało się wygrać. Nie tylko program, lecz również miłość swojego życia. Panowie od tamtego czasu są w związku, wbrew nieprzychylnym opiniom w sieci, które pojawiały się przy okazji emisji "Prince Charming". Jelonek i Kubiak już w 2021 roku byli pytali przez media, czy planują zaręczyny, a potem ślub. Wtedy podkreślali, że zawsze o tym marzyli, lecz było to dla nich za wcześnie. Mało tego, Kubiak zażartował nawet, że razem z Jelonkiem "starają się o dziecko", choć Polska nie jest do końca odpowiednim miejscem na posiadanie dzieci przez parę gejów, w ich ocenie. Trzy lata później, dokładnie 2 lipca 2024 roku, panowie się zaręczyli! Jelonek i Kubiak wrzucili do sieci wzruszające wideo z oświadczyn. Zewsząd sypią się gratulacje.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zaręczeni! Panowie wezmą ślub w Polsce? "Staramy się o dziecko"

Obok gratulacji i najlepszych życzeń, od razu pojawiły się w komentarzach pytania, czy panowie wezmą ślub w Polsce. Mimo głośnej ostatnio dyskusji o związkach partnerskich w naszym kraju, póki co taki ślub nie byłby możliwy, a przynajmniej nie byłby ważny prawnie. Kto jednak wie, co przyniesie przyszłość? Kilka lat temu w wywiadzie dla "Repliki" panowie ujawnili, że chcieliby wziąć ślub, bo "to jest super".

- Mam wielu znajomych, którzy są w związkach małżeńskich. I zawsze wydawało mi się, że to jest fajne, bo powoduje, że związek jest prawdziwy i realny. Na razie jednak za wcześnie, by mówić o zaręczynach i ślubie - powiedział Jacek Jelonek. - To musi wyjść naturalnie - dodawał Oliwer Kubiak.

Zakochani nie wykluczali też posiadania dzieci. - Kiedyś może chciałbym mieć dzieci, ale to musi wyjść ode mnie. Dzieci to jest bardzo duża odpowiedzialność, trzeba mieć wszystko w życiu poukładane, żeby pokazać ten poukładany świat tej malutkiej osobie. Poza tym trzeba mieć też bardzo dużo czasu, cierpliwości i ustabilizowane życie, by oddać się w stu procentach temu. A wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Kiedyś, jak byłem młodszy, mówiłem definitywnie 'nie'. Im jestem starszy, mówię: 'może kiedyś'. Ta myśl się pojawia - tłumaczył w "Replice" Jelonek. To wtedy Kubiak dodawał żartobliwie, że "starają się o dziecko". Czy ich plany będą mogły się teraz ziścić? Czas pokaże. Zakochanym życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz galerię zdjęć: Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zaręczeni

Sonda Czy osoby homoseksualne powinny móc zawierać małżeństwa w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania