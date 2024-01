Jacek Kopczyński oświadczył się nowej partnerce? W sieci zawrzało!

Związek Jacka Kopczyńskiego i Klaudii Kardas

O tym rozstaniu mówił cały internet. Po 16 latach związku Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński rozstali się. Para zdecydowała się jednak zachować klasę, wciąż są w dobrych relacjach i nie "prała brudów" publicznie. Wychowują też wspólnie syna, Filipa. Aktor z poprzedniego związku ma natomiast jeszcze jednego syna.

"Cieszę się, że to nie stało się cyrkiem i, że nie spaliliśmy z Jackiem jakichś takich najważniejszych mostów między nami. Byłoby mi dużo trudniej, gdyby w jakiś sposób on był spalony w moich oczach. Mamy do siebie dużo szacunku, jesteśmy rodzicami Filipa i to mi daje takie światło w tym ciemnym tunelu. Nie ma wojny." - mówiła po rozstaniu Patrycja Markowska.

Jacek Kopczyński szybko znalazł pocieszenie w ramionach początkującej autorki Klaudii Kardas. Para pojawiła się już na kilku eventach i premierach spektakli teatralnych. Za każdym razem wyglądali na bardzo zakochanych, a uśmiech nie schodził im z twarzy.

Jacek Kopczyński oświadczył się już nowej partnerce?

Para obecnie wypoczywa na gorącym Zanzibarze. Jednak to nie to zszokowało internautów, a zdjęcie, które wybranka Kopczyńskiego opublikowała w mediach społecznościowych. Pośród fotografii widoków i wypoczywającej na plaży kobiety, pojawiło się zdjęcie...biżuterii. I to nie byle jakiej!

Autorka książki "Kokainowa księżniczka" pokazała swoją dłoń, na której znajduje się piękny pierścionek. W sieci zawrzało. Pojawiły się pytania, czy aktor zdecydował się oświadczyć swojej wybrance.

Póki co para milczy, jednak kobieta zdecydowała się "polubić" komentarze dotyczące pytań o pierścionek zaręczynowy, czym podsyca plotki jeszcze bardziej. Co ciekawe, Jacek Kopczyński i Patrycja Markowska nigdy nie zdecydowali się na ślub. Skąd więc byłby taki pośpiech w nowej relacji?

