Jacek Pałasiński ujawnia kulisy pobytu w szpitalu. Szok, co wyznał!

Dziennikarz, którego widzowie znają przede wszystkim z anteny TVN24, od kilku tygodni zmaga się z problemami zdrowotnymi. 25 września 2025 roku trafił do szpitala, gdzie miał przejść poważny zabieg. Niestety infekcja wymusiła przesunięcie terminu operacji. Teraz, gdy stan zdrowia uległ poprawie, Pałasiński poinformował, że najgorsze ma już za sobą. Zdradził też, jak bardzo docenił powrót do codzienności po dziewięciu dniach spędzonych w szpitalnej sali.

Pałasiński wyjawił, jak było w szpitalu

Jak podkreślił, ta chwilowa przerwa od szpitalnej rutyny była dla niego prawdziwym luksusem. Cieszyły go nawet najprostsze czynności, jak spacer po jesiennym powietrzu czy wyrzucanie śmieci.

Jestem na weekend w domu, bo po dodatkowych badaniach okazało się, że nie mam zapalenia płuc. Niebawem wracam do szpitala na przygotowania do operacji, zaplanowanej na środę - napisał zadowolony dziennikarz.

Pałasiński w swoim wpisie nie szczędził też refleksji o codziennym życiu. Jak zauważył, dopiero choroba i pobyt w szpitalu pozwalają zrozumieć, jak bardzo ludzie nie doceniają prostych rzeczy - porannej kawy, własnego łóżka czy kontaktu z bliskimi. W jego słowach nie brakowało wdzięczności, ale i ironii, zwłaszcza gdy wspomniał o warunkach panujących w placówce medycznej.

Szpitalne jedzenie to coś niewiarygodnie niesmacznego. Niewyobrażalnie złego w smaku i, moim zdaniem, niezdrowego. Od paru dekad nie zjadłem tyle chleba i tyle wędliny, co w ciągu tego pobytu. Mimo brania leków na odchudzanie, po wielu tygodniach małych, ale systematycznych spadków wagi, w nieco ponad tydzień w szpitalu przybył mi kilogram. Wystarczyło półtora dnia w domu, by pozbyć się nieustającego rozstroju żołądka. Z przerażeniem myślę, że znowu mnie to czeka - napisał w sieci.

Najwięcej emocji wzbudziła jego opinia o szpitalnym jedzeniu. Dziennikarz nie krył rozczarowania tym, co serwowano pacjentom. Co więcej, mimo przyjmowania leków wspomagających odchudzanie, w ciągu kilku dni przybrał na wadze. Jego wpis wywołał falę komentarzy wśród internautów. Wielu życzyło mu szybkiego powrotu do zdrowia, inni podzielali jego frustrację związaną z poziomem opieki w polskich szpitalach.

