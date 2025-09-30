Jacek Pałasiński nadaje z łóżka szpitalnego. Czeka na niego ryzykowna operacja!

Pałasiński od lat jest obecny w polskich mediach i cieszy się ogromnym zaufaniem widzów. Nic dziwnego, że jego wyznanie dotyczące hospitalizacji wywołało poruszenie. Jeszcze kilka dni wcześniej opublikował zdjęcie ze szpitalnego łóżka, wzbudzając pytania o powód pobytu w klinice. Teraz dziennikarz postanowił ujawnić, co go czeka i nie krył, że sytuacja jest poważna.

Zobacz też: Śmierć w dniu urodzin! Influencerka zginęła, jadąc świętować swoje 29. urodziny

Jacek Pałasiński wyjawił, że czeka ją poważna operacja!

We wpisie opublikowanym 30 września 2025 roku na Facebooku Pałasiński przekazał, że już następnego dnia trafi na salę operacyjną.

Jutro operacja. Długa, skomplikowana dla chirurgów, ryzykowna dla pacjenta - czytamy we wpisie dziennikarza.

W dalszej części swojego wpisu podziękował za wsparcie, jakie od kilku dni otrzymuje od fanów i znajomych. Internauci natychmiast zasypali go komentarzami pełnymi otuchy. Pod postem pojawiły się setki wpisów, w których nie brakowało życzeń powrotu do zdrowia i wiary w pomyślny przebieg zabiegu.

Dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe życzenia, proszę, nie składajcie nowych na osi czasu, tylko pod tym postem. Do zobaczenia! - można było przeczytać.

Jacek Pałasiński od zawsze wzbudzał szacunek wśród odbiorców. Przez blisko dwie dekady był związany z TVN24, gdzie prowadził autorski program "Świat według Jacka". To właśnie tam wypracował sobie opinię rzetelnego dziennikarza, który potrafi przybliżyć widzom najważniejsze wydarzenia ze świata w przystępny i interesujący sposób.

Po odejściu ze stacji w 2021 roku nie zniknął z mediów. Skupił się na własnych projektach, a jego pasją stał się podcast "Allegro ma non troppo, czyli godzina z Jackiem", publikowany na łamach portalu naTemat. Wcześniej współpracował z Radiem ZET, "Rzeczpospolitą" czy tygodnikiem "Wprost", zdobywając doświadczenie i uznanie zarówno wśród środowiska dziennikarskiego, jak i szerokiej publiczności.

Zobacz też: Przyłapani! Magda Cielecka z Bartoszem Gelnerem na czerwonym dywanie. Ale na "ściance" jak zawsze pozowali sami

Zobacz naszą galerię: Jacek Pałasiński nadaje z łóżka szpitalnego. Czeka na niego ryzykowna operacja!

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w polskich szpitalach? Tak Nie