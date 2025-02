Jacek Stachursky: Warto tworzyć, żeby sprawiać ludziom radość

Młody odbiorca, który nie sympatyzuje z Jackiem Stachursky'm, polubił jego utwory, bo przy nich świetnie się bawił. To są piosenki do zabawy. I to jest najlepsze rozwiązanie. Nie ukrywajmy, mam 60 lat na karku. Prawie. Aspirowanie do tego, żeby w jakiś sposób wpasowywać się w nową generację nastolatków, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zaskarbić sobie ich życzliwość, po prostu mija się z celem. Więc jedyne, co ja mogę zrobić jako artysta, to starać się to zrobić poprzez muzykę i mi się udało. A nie zawsze tak jest, bo rynek weryfikuje wszystko