Jak Budda zareagował na areszt? Prawnik wszystko ujawnił

Youtuber Budda do niedawna szerszej publice znany był z tego, że zarabiał, ale i rozdawał miliony zł. O swoich akcjach głośno mówił w sieci, więc udało mu się zdobyć popularność i rozgłos.

Miał niewiele ponad 20 lat, gdy opublikował pierwsze nagranie na YouTubie. Szybko zaczął chwalić się luksusowymi autami, a ludzie do niego lgnęli. Niczym magnes przyciągał użytkowników serwisu z materiałami wideo, ale i na Instagramie udało mu się uzbierać aż ponad 2 mln obserwujących. Pieniądze z jego działalności internetowej płynęły szerokim strumieniem!

Budda miał zarabiać po kilkanaście milionów rocznie, również dzięki loteriom i biznesom, które prowadził. Ale teraz wszystko się skończyło.

Youtuber, decyzją szczecińskiego sądu, został tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzut kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dzięki ostatniej loterii miał się wzbogacić aż o kilkadziesiąt milionów zł!

Już wiadomo, że Budda spędzi w areszcie 3 miesiące. Sędzia zdecydował tak, a nie inaczej ze względu na specyfikę sprawy i potencjalnie wysoki wyrok - do 10 lat. Poza tym, jak powiedział TVN24 rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, "należało to postępowanie zabezpieczyć, aby uniemożliwić podejrzanym podejmowanie działań bezprawnych, które utrudniałyby toczące się postępowanie".

Jak na decyzję sędziego zareagował Budda?

Na pewno dla każdej osoby decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest czymś szokującym, traumatycznym. Natomiast pan Kamil przyjął to ze spokojem. Myślę, że ten spokój wynika z jego spokoju duszy, również biorąc pod uwagę to, że niczego złego nie zrobił i wszystko starał się zrealizować zgodnie z literą prawa oraz tego, że nie jest żadnym przestępcą i takich czynów nie chciał popełnić. Więc będzie walczył. I ta wiara w sprawiedliwość i jej wymierzenie docelowe w znaczeniu wykazania niesłuszności oskarżenia daje mu moc do tego, żeby się wybronić - mówił Mateusz Mickiewicz, prawnik Buddy, w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.