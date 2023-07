Jak naprawdę wyglądają relacje Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego? Ewa Minge zdradza nieznane kulisy i apeluje do aktora

Joanna Opozda i Antek Królikowski od ponad roku toczą wojnę

Na chwilę przed narodzinami syna pary w lutym ubiegłego roku okazało się, że Antek układa sobie życie z prawniczką Izabelą, z którą zresztą jest do dziś. Asia została samotną matką, i to na niej spoczęło wychowanie i utrzymanie małego Vincenta (17 mies.). Królikowski nie płaci bowiem alimentów, a sprawą zajęła się prokuratura.

"Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczeń miesięcznych" - poinformowała prokuratura.

Ewa Minge apeluje do sumienia Antka Królikowskiego

To jednak nie wszystko. - Antek nie widział syna od grudnia ubiegłego roku - dowiadujemy się.

Do sumienia gwiazdora postanowiła przemówić Ewa Minge.

"Jestem na tyle blisko z Asią, że znam prawdę od podszewki i możecie mi wierzyć, że to fantastyczna matka i kobieta. Powinnam pisać Pan Antoni, nie znam osobiście człowieka, ale mam nadzieję, że się zreflektuje. Nie wiem, kto nim steruje, ale przegrywa na tym tylko dziecko i On. Dzieci z deficytem ojca... długa historia dla psychologa" - napisała na Instagramie. "Dziękuję za te słowa" - skomentowała Opozda. Taka przyjaciółka to skarb.

