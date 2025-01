Jak usuną Martę z "M jak miłość"? Możliwości jest sporo. Fani obawiają się najgorszego

Co się stanie z Martą w "M jak miłość"?

Marta w "M jak miłość" to jedna z kluczowych postaci. Córka Barbary (Teresa Lipowska) i Lucjana (Witold Pyrkosz) Mostowiaków ma niezwykle barwne i skomplikowane życie uczuciowe. Twórcy telenoweli w ostatnich sezonach postanowili jednak serce Marty ukoić. Jej dawna wielka miłość, pierwszy mąż Jacek Milecki, powrócił, aby poślubić swoją eks po raz kolejny. To wielka zmiana - niegdyś amant skrzywdził ukochaną i porzucił dla swoich miłostek, alkoholu i hazardu. Teraz wrócił do Grabiny odmieniony, bez nałogów i zakochany w dawnej żonie "po uszy".

Ostatni ślub Marty w "M jak miłość"

I tak fani "M jak miłość" obejrzeli ponowny ślub Marty i Jacka. Na tę uroczystość na chwilę wrócił do serialu nawet grający syna Marty, Łukasza - Jakub Józefowicz. Wszyscy oczekiwali, że po latach bólu złamanego serca, Marta pokaże teraz wszystkim, że życie po 50-ce może być najszczęśliwszym okresem w życiu kobiety. Niestety, decyzja Dominiki Ostałowskiej o odejściu z serialu zamyka temat - na szczęście Marty sobie nie popatrzymy. Co się zatem stanie z córką Mostowiaków?

Marta przez lata miała problemy ze zdrowiem. Kiedy jej dzieci już dorosły często bywała w szpitalu, gdzie odwiedzał ją tylko syn Łukasz. Fani "M jak miłość" po decyzji Ostałowskiej zaczęli się obawiać, że kolejna kobieta z rodu Mostowiaków może skończyć tragicznie!

Tak odchodziły kobiety Mostowiaków w "M jak miłość"

Przypomnijmy: Małgosia Mostowiak, grana przez Joannę Koroniewską, po decyzji aktorki o odejściu z serialu, zniknęła w amerykańskiej sekcie. Dziś nie wiadomo nawet, czy jeszcze żyje. Żona Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski), Hanka zginęła teatralnie "w kartonach". Słynna scena, o której słyszeli nawet ci, którzy nie obejrzeli ani jednego odcinka "M jak miłość" sprowadziła na Hankę nieszczęście-Mostowiakowa zmarła w szpitalu, bo podczas wypadku samochodowego pękł jej w mózgu tętniak. Czy Marta, aktualnie szczęśliwa żona Jacka, straci życie w tragicznych okolicznościach?

Byłoby to niezwykle poruszające pożegnanie z popularną bohaterką "M jak miłość". Wielka miłość, szansa na szczęście w jesieni życia, spełnienie Marty ucięte raptownie przez śmierć - o tym fani serialu mówiliby jeszcze przez lata. Ale najpewniej twórcy wybiorą łagodniejsze rozwiązanie i wyślą Martę razem z Jackiem za granicę. Prawniczka już mieszkała przez jakiś czas w Niemczech, może więc tam wrócić. A może zakochani wybiorą się do Australii? Tam już żyje kilkoro Mostowiaków.

Tak fani żegnają Martę

Niezależnie od rozwiązania, jakie wybiorą scenarzyści "M jak miłość", fanom jest bardzo smutno, że muszą pożegnać jedną z kluczowych bohaterek serialu. Słowa żalu płyną na profilu Ostałowskiej na Instagramie.

O nieeee, i to w momencie jak Marta odnalazła się z Jackiem i znowu jest jej wiecej… Z drugiej strony ładne zakończenie, historia zatoczyła koło:) Nie, nie Najlepsza postać które przez wiele lat grała Martę no cóż jest mi przykro na sercu życzę pani dużo szczęścia 😍😍 Na zawsze zostanie Pani nieodłączną częścią tego serialu🎬 Powodzenia w nowych projektach💐 Trudno w jednym krótkim komentarzu podsumować wspólne… 25 lat ❤️ Napiszemy zatem po prostu… DZIĘKUJEMY 😍 O nie 😢 Marta to świetna postać ❤️ będzie brakować Marty

