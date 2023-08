Gwiazdor serialu "Tylko nie piątek!", Jakub Kamieński dorabiał w gastronomii. Jak wspomina to doświadczenie?

Małgorzata Rozenek chuda jak nigdy! Wieniawa zaszalała z kolorem. Gwiazdy na ściance "Top of the Top Festival"

Znany aktor dorabiał w knajpie

Jakuba Kamieńskiego doskonale znają widzowie "Pierwszej miłości', gdzie wcielał się w rolę Andrzeja Pałkowskiego. Teraz aktor w serialu "Tylko nie Piątek!" gra Edmunda, właściciela lokalu, w którym w piątki dzieje się naprawdę sporo. Okazuje się, że artysta prywatnie przed laty również miał przygodę z gastronomią. O dziwo, mimo wszystko bardzo pozytywnie wspomina dawne czasy. Praca w knajpie wiele go nauczyła. - Pamiętam, co się działo w piątek i w sobotę - to jest pole bitwy. Pracowałem kiedyś w małej knajpce. Nas z obsługi były trzy osoby i robiliśmy wszystko: staliśmy za barem, obsługiwaliśmy stoliki, gotowaliśmy i zmywaliśmy, ale to było cudowne miejsce w samym centrum Warszawy, bo przychodziło mnóstwo znajomych osób, np. śp. Tadeusz Konwicki. To było dla nas tak duże przeżycie, że żeśmy się jąkali. Ciężko nam było mówić. To był piękny czas i dużo jako aktor się wtedy nauczyłem – opowiada "Super Expressowi" Jakub.

Premiera serialu "Tylko nie piątek!" 6 października w Alfa TVP.