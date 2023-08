„Tylko nie piątek!” - szykuje się komediowy hit na miarę „Rodzinka.pl”. Zaskakująca obsada!

Akcja sitcomu „Tylko nie piątek!” rozgrywa się w bistro „Rock’n’Roll Edek”. Jej właścicielem jest Edmund, który w każdy weekend angażuje do pracy swojego syna, wielkiego pechowca, Antka. Ten z niechęcią sprawuje funkcje kelnera, sprzątacza, barmana i każdą inną, jaka się nadarzy. Antek musi też przeciwdziałać nieobliczalnym pomysłom taty, który za wszelką cenę stara się, by „Rock’n’Roll Edek” był najczęściej odwiedzanym przez gości lokalem w mieście. Z pomocą przybywają przyjaciele Antka - marzycielka Hanka i przemądrzały Kazik. Niestety, nierzadko powodują dodatkowe problemy. Sytuację pogarsza przebiegła Wiki, której celem jest przejęcie bistro. Do tego wszystkiego jest jeszcze kapryśna Sandra, w której Antek jest beznadziejnie zakochany.

Poznajcie bliżej aktorów hitu "Tylko nie piątek!"

Jak się okazuje, dla głównego bohatera, zbliżający się piątek jest istnym końcem świata - stąd tytuł serialu. - Najbardziej lubię poniedziałki, bo wtedy mam wolne, ale piątki też lubię… Kiedyś pracowałem w knajpie i doskonale pamiętam, co się działo w piątek i w sobotę. To jest pole bitwy - uśmiecha się w rozmowie z „Super Expressem” Jakub Kamieński. - Mimo wszystko bardzo miło wspominam tę pracę, bo do lokalu w którym pracowałem przychodziło mnóstwo znajomych, a także znamienitych osobistości - dodaje aktor. Praca na planie wre. Najwięcej scen ma Michał Pietruś. - Od dwóch miesięcy pracujemy non stop. Mam tak intensywny czas w związku z serialem, że nie za bardzo zwracam uwagę na to jaki jest dzień tygodnia. Pierwszy raz gram główną postać w serialu, który jest kręcony ciągiem przez 36 dni, a ja każdego dnia jestem na planie od rana do wieczora. To dość wymagające, ale na studiach nauczyłem się dyscypliny i nie narzekam, bo ta rola jest dla mnie ogromnym wyzwaniem - opowiada nam odtwórca Antka. A sporo zamieszania do akcji wprowadza marząca o karierze influencerki kelnerka Sandra, grana przez Gabrielę Chojecką, znaną z „Korony Królów”. - Nie miałam wcześniej żadnego kontaktu z gastronomią, ale to nawet dobrze dla roli, bo moja bohaterka też nie ma o niej pojęcia - śmieje się Gabriela, która na casting do serialu trafiła z ogłoszenia na facebooku. Poza głównymi bohaterami sitcomu pojawią się gościnnie osobistości świata kina i telewizji. Serial mimo dużej dawki rozrywki zawiera też ponadczasowe walory edukacyjne.

"Tylko nie piątek!" - serial z przesłaniem

Mimo rozrywkowej formy serial „Tylko nie piątek!” to opowieść o dojrzewaniu i wartościach, które są ważne dla każdego nastolatka, takich jak: przyjaźń, odpowiedzialność, wsparcie, miłość. Bohaterowie rozwiązują wiele problemów dzięki bliskiej przyjacielskiej relacji opartej na zaufaniu. Często dzięki swojej zaradności i fantazji, wychodzą obronną ręką z prawdziwych katastrof. Ten serial mimo dużej dawki rozrywki zawiera też ponadczasowe walory edukacyjne.

- „Tylko nie piątek!” ma być sitcomem dla młodzieży i o młodzieży, opartym na wyrazistych bohaterach, gdzie humor łączy się ze wzruszeniem. Wszystkie przygody naszych bohaterów ich wzbogacają i czegoś uczą - a dla widza stanowią wartość tak rozrywkową, jak i edukacyjną, dając mu subtelnie podany morał oraz poczucie, że każdy dzień to nowa szansa i nowa okazja do uśmiechu - tak o serialu mówi jego reżyser Tomasz Szafrański.

Premiera 6 października w Alfa TVP

