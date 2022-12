Jakub Kucner zdradził nam, że myślał nawet o zaręczynach, ale wyszło inaczej. Mimo że rozstał się ze swoją wieloletnią miłością ani on ani jego była dziewczyna nie mają do siebie żalu. Rozstali się z klasą, zachowując najpiękniejsze wspomnienia. W końcu cztery lata to szmat czasu i szkoda byłoby tak po prostu odciąć wszystko grubą kreską. Para jednak wciąż ma ze sobą fantastyczny kontakt. Nadal łączą ich sprawy zawodowe, a dokładniej fundacja. - Zdecydowaliśmy się zakończyć nasz związek, który trwał cztery lata. Próbowaliśmy o siebie walczyć, ale nie wyszło. Nasze drogi prywatne się rozeszły i na pewno nie wejdziemy już razem do tej samej wody. Zachowaliśmy jednak piękne wspomnienia. Jedyne co nasz łączy to wspólna fundacja, a ponieważ rozstaliśmy się w przyjaźni, nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal razem pracować - mówi „Super Expressowi” Kuba, którego można oglądać nie tylko w „M jak miłość”, ale też na deskach teatralnych w spektaklu „Ciemno”. Gwiazdor jest otwarty na nowe znajomości. - Jestem singlem poszukującym - dodaje z uśmiechem.

Przystojny model i aktor podkreśla, że na pewno nie wróci do Karoliny.

