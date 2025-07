Jakub Rutnicki, nowy minister sporu, był w "Idolu" razem z Eweliną Flintą i Alicją Janosz

Po tygodniach oczekiwań wreszcie rekonstrukcja rządu Donalda Tuska stała się faktem. Zmian jest sporo - nawet więcej niż oczekiwali eksperci. Szczególną uwagę zwracają dwa nazwiska - politycznie nie tak głośne jak choćby Radosław Sikorski - ale za to z bardzo ciekawą przeszłością rozrywkową. Jakub Rutnicki szerszej publiczności dał się poznać w legendarnej edycji programu "Idol". Był on finalistą niezapomnianej pierwszej edycji show Polsatu. Obok niego o zwycięstwo rywalizowali m.in. późniejsze gwiazdy sceny muzycznej: Alicja Janosz, Ania Dąbrowska, Ewelina Flinta, Szymon Wydra czy Tomek Makowiecki. Ostatecznie premierową serię "Idola" wygrała ta pierwsza. Jakub Rutnicki uplasował się na... ostatnim miejscu, ale przecież sam udział w finale był dużym osiągnięciem. W przeciwieństwie do innych finalistów pierwszej edycji programu "Idol" przeszły minister sportu kariery muzycznej nie kontynuował. Mocno za to wszedł w politykę ogólnokrajową. W 2005 roku po raz pierwszy został posłem z listy Platformy Obywatelskiej. W każdych kolejnych parlamentarnych zdobywał mandat. Ostatnio w 2024 roku.

Z kolei Wojciech Balczun, który w ramach rekonstrukcji rządu trafił do resortu aktywów państwowych, zdecydowanie dłużej zakotwiczył w świecie rozrywki, równolegle jednak realizował się na innych polach. Fani mocniejszych brzmień mogą kojarzyć rockowy zespół Chemia. Świeżo mianowany minister aktywów państwowych jest liderem tej kapeli, a głównym wokalistą długo był Łukasz Drapała, który obecnie śpiewa z kultową grupą Perfect. Poza karierą muzyczną Wojciech Balczun zajmował się biznesem - był m.in. prezesem PKP Cargo i Agencji Rozwoju Przemysłu. Ciekawi jesteśmy, czy panowie ministrowie nawiążą jakąś współpracę artystyczną. Może po posiedzeniach rządu będę robić próby w jakiejś kanciapie w KPRM.

