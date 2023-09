Janachowska posłała syna do brytyjskiego przedszkola. W wakacje "zbierała szczękę z podłogi"

Izabela Janachowska (37 l.) i jej mąż Krzysztof Jabłoński (64 l.), który nazywany jest królem świec, mają syna Christophera. Prezenterka znana z TVN Style i Polsatu wyznała, dlaczego tak wcześnie chciała posłać synka na język angielski. - Po pierwsze, zależało mi na tym, żeby w języku angielskim mówił absolutnie jak po polsku, żeby to była podstawa, a później będzie się uczył jeszcze innych języków obcych. Natomiast też zdecydowaliśmy się na brytyjski tok nauczania, ponieważ nasze życie jest tak dynamiczne, że raz jesteśmy tutaj, za chwilę jesteśmy tam i dopuszczamy taką myśl, że będziemy część roku poza Polską spędzać. Zależało nam na tym, że jeżeli będziemy w innym miejscu, to on w tym miejscu będzie mógł chodzić do szkoły, będzie w tym systemie i w ten sam moment nauki wpadnie, praktycznie na całym świecie - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Christopher w domu nie mówi jednak po angielsku. O tym jak radzi sobie w obcym języku, Janachowska mogła przekonać się podczas ostatnich wakacji.

Jestem zachwycona tym, co usłyszałam, będąc z nim na wakacjach, ponieważ on po angielsku mówi tylko w szkole. Jak wraca do domu, to absolutnie nie chce mówić po angielsku. (...) Jak pojechaliśmy na wakacje, no i naokoło były dzieci z innych krajów, to usłyszałam, jak zaczął się z nimi bawić i mówić po angielsku. Po prostu zbierałam szczękę z podłogi, byłam tak turbo dumna. Jestem bardzo zadowolona, teraz zaczął kolejny rok, także tak już bardziej poważnie, bo już mają swoje mundurki, w których dzieci wyglądają przesłodko. W ogóle wychowawczo uważam, że to jest wspaniała rzecz, te mundurki. Żałuję, że sama nigdy nie byłam w takiej szkole - zakończyła gwiazda.

