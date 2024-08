Janina z Sanatorium miłości pokazała się z kolegą z turnusu! Przysięgają, że się nie umawiali. "Jesteście sobie pisani"

Co za wiadomości!

Janina w "Sanatorium miłości" nie znalazła szczęścia w związku z Tadeuszem. Choć ta para właśnie długo była ulubieńcami fanów programu, ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz jednak bohaterowie popularnego show żyją dalej, co Janina pięknie zademonstrowała na swoim profilu na Facebook-u.

Przypadek zetknął z nim Janinę z "Sanatorium miłości"

Okazuje się, że Janina z "Sanatorium miłości" wybrała się na długi weekend do Ciechocinka, gdzie spotkała innego kolegę z planu programu TVP. Bohaterka show opublikowała kilka postów, na ktporych aż tryska szczęściem u boku znanego wszystkim przystojniaka. Kto zajął miejsce u boku Janiny, rzekomo "przypadkiem"?

- Jesteśmy w Ciechocinku i taka jest przyjemna okazja, żeśmy się spotkali, nie umawiając się - zastrzega Stanisław z "Sanatorium miłości" na filmiku opublikowanym przez Janinę na jej profilu na Facebook-u. - I to bardzo, bardzo nas ucieszyło, że akurat Janinka przyjechałą na weekend do Ciechocinka, a ja przyjechałem na weekend do Ciechocinka. I tutaj się właśnie spotkalismy. I...

- Radość, zabawa, wspólna kawka, wspólny obiad, pycha - Janina aż cmoknęła z zachwytu.

"To wy właśnie do siebie najbardziej pasujecie"

Fani "Sanatorium miłości" nie zwlekali z komentarzami. Wśród wielu głosów przeważają te, które od razu wieszczą, iż Janina i Stanisław są dla siebie stworzeni!

- Niesamowite spotkanie!!!!Widać radości ze spotkania i to jest piękne!!!!Pozdrawiam Was serdecznie 🌺🥰🍀☀️🌳

- Jesteście sobie pisani

- Góra z górą się nie zejdzie. Ale człowiek z człowiekiem tak. Super.

- To wy właśnie do siebie najbardziej pasujecie

- Fajny facet

- Stasiu nie tłumacz się dobrze,dobrze ok

- Ja ni czego nie sugeruję, ale..... 💞

- Ninko ślicznie razem wyglądacie, super para z Was by była

- Pięknie wyglądasz,a razem bardzo uroczo.

- Brawo, brawo. Super para.

