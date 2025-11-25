Janusz Głowacki nie wiedział, że umiera. Szokujące kulisy śmierci. "Odmówił wizyty w szpitalu"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-11-25 14:57

Janusz Głowacki i Olena Leonenko przez prawie dwie dekady tworzyli nietuzinkową, ale bardzo silną relację. Łączyło ich wszystko — miłość, sztuka i codzienność. Teraz artystka szczerze wspomina ostatnie wspólne chwile, gdy Głowacki odszedł nagle... w jej ramionach. Do samego końca Janusz Głowacki nie wiedział, że umiera. Odmówił nawet wizyty w szpitalu.

Janusz Głowacki i Olena Leonenko byli w sobie zakochani na zabój. Ich historia zaczęła się w 1998 roku. Olena była wówczas młodą artystką pochodzenia ukraińskiego, a Głowacki — uznanym już pisarzem, dramaturgiem i scenarzystą. Poznali się podczas pracy nad spektaklem. Zaiskrzyło natychmiast, a uczucie szybko przerodziło się w związek, który przetrwał niemal 20 lat. W jednym z wywiadów Leonenko wspominała, że od początku coś ich połączyło, mimo że każdy z nich był wówczas w innym związku. I choć byli razem, przez długi czas mieszkali osobno – ona w studiu, on we własnym mieszkaniu. 

- To była miłość od pierwszego wejrzenia, ale wtedy oboje byliśmy w innych związkach. Po premierze Janusz wyjechał do Nowego Jorku. Dzwonił kilka razy dziennie. Troszczył się o mnie. Niespostrzeżenie wszedł w moje życie i wypełnił je. To się zaczęło w 1998 roku i trwa do dziś - opowiadała Leonenko na łamach "Expressu Ilustrowanego", gdy Głowacki jeszcze żył. - Wynajęłam studio przy Grzybowskiej, gdzie mogłam dłużej spać i mieć próby z muzykami. A poza tym Janusz miał poważne kłopoty ze snem. (...) Denerwowało mnie to - dodawała w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

Relacja pary łączyła życie artystyczne z prywatnością. Leonenko opowiadała, że jako partnerka jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy czuła silną presję. W swoich wypowiedziach przyznała, że część życia przy nim była dla niej trudna — i że przez lata czuła się "na marginesie". Szczegóły poniżej.

Nagły koniec podczas wakacji. Głowacki odszedł w ramionach Leonenko

19 sierpnia 2017 roku pisarz zmarł niespodziewanie podczas wakacji w Egipcie — w trakcie urlopu, co było ogromnym szokiem zarówno dla Leonenko, jak i ich bliskich. Mężczyzna miał odszedł w ramionach swojej ukochanej i do samego końca nie zdawać sobie sprawy z tego, że umiera. Partnerka była wówczas przy nim.

- Dzień przed śmiercią poszedł popływać. Był straszny upał. W pokoju żalił się, że jest mu za gorąco. Poprosiłam, żebyśmy pojechali do szpitala. Odmówił. (...) Do ostatniej chwili nie wiedział, że umiera. W ostatnich godzinach mówił, że chce żyć - powiedziała Olena Leonenko w "Vivie!". - Janusz umarł, a ja umarłam zaraz po pogrzebie. Wcześniej musiałam wszystkiego dopilnować. Potem się rozsypałam. Nadal jestem w żałobie - dodała. 

Janusz Głowacki był autorem takich dzieł jak sztuka "Antygona w Nowym Jorku", współautorem filmu "Rejs" i wieloletnim świadkiem przemian literackich i teatralnych. Po jego śmierci Leonenko zajęła się wydaniem jego ostatniej książki "Bezsenność w czasie karnawału". Dzięki temu ich relacja, choć zakończona dramatycznie, nadal pozostaje obecna — nie tylko w kuluarach, ale także w pamięci polskiej kultury. Miłość w kobiecie do męża także trwa po dziś dzień.

Galeria zdjęć: Janusz Głowacki i Olena Leonenko byli ze sobą do samego końca. Rozdzieliła ich śmierć

Janusz Głowacki i Olena Leonenko byli ze sobą do samego końca. Rozdzieliła ich śmierć
35 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLENA LEONENKO
JANUSZ GŁOWACKI