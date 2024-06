Janusz Rewiński mógł zagrać w Kilerze 3?! Pazura wszystko ujawnił

Iza Janachowska wyprawi Roxie Węgiel i Kevina do ołtarza! Co za wieści!

Rewiński miał jeszcze raz zagrać Siarę?

Janusz Rewiński przeszedł do historii polskiej kultury jako Misiek w Kabarecie Olgi Lipińskiej, Edward Nowak w "Tygrysach Europy". Ale to z roli Siary w dwóch częściach 'Kilera" zna go cała Polska. Okazuje się, że kilka miesięcy temu Cezary Pazura, który zagrał w filmowym hicie tytułowego "Kilera" zapytał Rewińskiego o szanse udziału w 3. odsłonie tej historii. Jaka była odpowiedź filmowego Siary?

Pazura o Rewińskim: żywy mem

Cezary Pazura po śmierci Janusza Rewińskiego udzielił obszernego wywiadu i podzielił się wspomnieniami o przyjacielu na portalu plejada.pl. Panowie byli blisko, więc gwiazdor wyrażał się o koledze wyłącznie w ciepłych słowach.

- To był żywy chodzący mem, on miał właśnie taką siłę przekazu, że jednym zdaniem, kilkoma słowami, to o czym inni muszą rozprawiać godzinami, potrafił to celnie spuentować. To jest rzadka umiejętność i to jest dar. On taki dar miał - powiedział w wywiadzie dla plejady.pl Pazura. Podobnego zdania o Rewińskim byli gwiazdorzy "Tygrysów Europy".

Siara po raz trzeci na ekranie?

Okazuje się, że gwiazdorzy "Kilera" rozmawiali ze sobą do ostatnich chwil życia Janusza Rewińskiego. Kilka miesięcy temu Pazura zapytał filmowego Siarę o możliwość jego udziału w filmie "Kiler 3". Czy szczęśliwy na wsi aktor dałby się skusić i zagrał Siarę jeszcze raz?

- Ostatni raz kiedy z nim rozmawiałem przez telefon – to było niedawno, kilka miesięcy temu – kiedy zadzwoniłem do niego i zapytam go, czy zagra w "Kilerze 3", gdyby taki film powstał - zdradził Cezary Pazura. - Usłyszałem w słuchawce: "nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany". I to były ostatnie słowa Janusza Rewińskiego, jakie usłyszałem: "nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany.

Pazura będzie tęsknił za swoim przyjacielem i artystą, którego podziwiał. - Zawsze serce pęka, kiedy odchodzą wspaniali artyści. On był artystą przez duże "A". To był wspaniały facet, miał wielkie umiejętności.

