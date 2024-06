Tak naprawdę zachowywał się Janusz Rewiński na wsi! Sołtys wszystko zdradził

Sołtys zdradza tajemnice Janusza Rewińskiego

Janusz Rewiński odszedł 1 czerwca, a trzy dni później jego syn Jonasz pożegnał go w niezwykle wzruszającym poście na portalu X. Pod koniec życia wielki aktor, satyryk i przez chwilę nawet polityk, odsunął się blasków fleszy i zamieszkał na wsi. Rewiński miał swoje gospodarstwo i aż dwa wiejskie domki. Jak naprawdę zachowywał się wielki gwiazdor wiodąc, "proste życie"? Sołtys wsi Nowodwór, Sylwester Strzelec wyznał całą prawdę.

Janusz Rewiński miał dwie posiadłości: jedną we wsi Nowodwór, drugą w Dzielnikach na Mazowszu. Obie miejscowości położone są pod Mińskiem Mazowieckim. Rewiński spędzał dnie, doglądając obu gospodarstw.

Rewińskim kłaniał się wszystkim

- Jako znana osoba był bardzo przystępny i nie wywoływał żadnych konfliktów. Gdy jechał samochodem, kłaniał się wszystkim napotkanym mieszkańcom wsi, nawet jeśli nie znał ich osobiście - wyznał sołtys wsi Nowodwór, Sylwester Strzelec. W wywiadzie dla o2.pl. sołtys dodał, że mieszkańcy często widywali go w Siennicy, tam robił zakupy. - Tak jak chodził po podwórku, tak przyjeżdżał do sklepu, bez żadnych ekstrawagancji, po prostu zwykły człowiek. Wszyscy go znali, nikt na niego nie zwracał uwagi, że to Rewiński. Rewiński jak Rewiński, aktor to aktor. Jak ktoś go widział pierwszy raz, to pewnie był zainteresowany, a jak myśmy go widzieli co jakiś czas, to nie robił wrażenia.

Ostatni raz eks sołtys Strzelec widział Rewińskiego w ubiegłym roku. - Jako sołtys nie miałem z nim bliższych kontaktów, ponieważ płacił podatki gdzie indziej. Nie chcę wchodzić w prywatne sprawy innych ludzi. Mieszkał wśród nas znany człowiek i tyle. Szkoda go, bo był naprawdę fajnym człowiekiem, ale na każdego przychodzi czas. Zobacz TUTAJ, jak Janusz Rewiński wyglądał przed śmiercią.

Rewiński jak gwiazdy miał fanaberie

Aktualna sołtyska wsi Nowodwór powiedziała w o2.pl, że również znała aktora. W rozmowie z dziennikarzem portalu wyznała, że kolegował się z jej wujkiem.

Rewińskiego znał również dobrze Michał Jarzębski, sołtys wsi Dzielnik. Ostatni raz widzieli się 3 miesiące temu.Sołtys zdradził, że kiedyś pracował dla Janusza Rewińskiego. Przez kilkanaście lat był jego osobistym kierowcą, a także tzw. złotą rączką. - Jak to gwiazdy, miał swoje fanaberie. Przykładowo raz powiedział: "Michał, jedziemy w góry po owce". Pojechaliśmy i kupiliśmy stado owiec - wspomina sołtys.

Rewiński - samotny pustelnik

- Od 2000 roku był moim sąsiadem. Jako człowiek był bardzo sympatyczny. Ostatnio mało kontaktu mieliśmy, bo przebywał częściej w Nowodworze. Tutaj tylko przejeżdżał czasami. Nie oszukujmy się, Janusz Rewiński był takim samotnym pustelnikiem. Ogólnie bardzo dobrze go wspominam - dodał sołtys wsi Dzielnik.

Sonda Jak reagujesz na wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego? Jest mi bardzo smutno, wyrazy współczucia dla rodziny Już prawie o nim zapomniałem/zapomniałam