Gwiazdor przerywa milczenie po śmierci przyjaciółki. "Nie sprawiała wrażenia chorej"

Aktorzy poznali się na planie Beverly Hills 90210, gdzie przez cztery sezony grali rodzeństwo – Brandona i Brendę Walsh. Ich relacja przetrwała lata, a Priestley aż do końca utrzymywał kontakt z Doherty. W rozmowie z mediami podzielił się swoimi odczuciami po jej odejściu.

Shannen chorowała od bardzo długiego czasu, więc myślę, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, czym to się skończy. Jednak, kiedy spędzało się z nią czas, sprawiała wrażenie, jakby w ogóle nie była chora. Jestem pewien, że po prostu udawała bardzo dzielną i nie chciała, by ludzie wiedzieli, jak bardzo jest źle

– powiedział aktor. Priestley wspomniał też, że odwiedził Shannen niedługo przed jej śmiercią.

Wpadłem do niej cztery, może pięć tygodni przed jej śmiercią. Nie było żadnych oznak, że coś jej dolega. Chociaż wszyscy wiedzieliśmy, że nadejdzie ten czas, to jednak było zaskoczenie, bo w ogóle nie sprawiała wrażenia chorej. Sam nie wiedziałem, co o tym myśleć. To było bardzo bolesne”