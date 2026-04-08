Jedna tanio i niemodnie, druga - z CAŁYM biustem na wierzchu. Tak się wystroiły na premierę 3. sezonu "Euforii"

Premiera 3. sezonu "Euforii" w Los Angeles: Bitwa na biusty do dopiero początek!

Da'Vine Joy Randolph, jedna z głównych gwiazd produkcji HBO, postawiła na modna, czarną koronkę. Obcisła kreacja mocno podkreśliła kobiece kształty, a zwłaszcza - biust aktorki "Euphorii". Choć cała prześwitująca, wyglądała z klasą - strategiczne miejsce zostały przysłonięte odpowiednią podszewką pod koronką. Tego samego nie można powiedzieć o Natashy Lyonne.

Jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek, ale też utytułowana reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa, na ściance zdecydowanie poszła na całość. Natasha Lyonne pozowała w ciemnych okularach, potarganych włosach i... nieco szokującej kreacji. Czarne rajstopy, majtko-gorset i absolutnie przezroczysta bluzka bez bielizny pokazały jej piersi w pełnej krasie. Do tego nonszalancko zarzucony czarny płaszcz i czarne wiązane botki.

Posągowa Zendaya, bazarowa Sindey Sweeney

Urastająca do rangi ikony mody modelka i aktorka Zendaya postawiła, w przeciwieństwie do koleżanek, na klasykę. Najmodniejszy kolor sezonu, brąz w odcieniu gorzkiej czekolady, idealnie podkreślił jej urodę, a krój - szczupłą sylwetkę. Do tego satynowe szpilki w tym samym kolorze, skromna biżuteria i delikatny makijaż - idealny przepis na sukces. Kreacji, choć eleganckiej, nie zabrakło też pazura - gdy Zendaya się odwróciła, pokazała nagie plecy.

Zobacz również: Zendaya przebrana za erotycznego robota na premierze "Diuny". Wygląda tak gorąco, że aż nam się zrobiło słabo

Na przeciwległym biegunie znalazła się Sidney Sweeney. Uznawana za jedną z najpiękniejszych aktorek w Hollywood seksbomba niestety nie ma ostatnio szczęścia do stylizacji. Zacznijmy od plusów - naturalny makijaż i lekka fala blond włosów wyglądały świetnie. Figura klepsydry, mocno ściśnięta gorsetem, wyglądała wręcz nierealnie! Prawdziwa talia osy. Niestety - prostą bazę sukienki udziwniono peleryną, która niepotrzebnie poszerzyła jej ramiona, oraz dziwnym upięciem materiału w pasie z tandetną kokardą. Do tego brokatowe buty... Po co to wszystko? Uroda powinna bronić się sama...

Zobacz również: "Euforia" - wiemy, kiedy 3. sezon trafi do HBO Max. Czeka nas dużo zmian!

