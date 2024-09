Widać różnicę wieku? To 16 lat

Tak trenerzy "Voice of Poland" skwitowali talent Taylor Swift. Tylko Szpak się wyłamał

Teresa Lipowska, gwiazda "M jak miłość", oddała synowi wszystko, co zarobiła. To się nazywa mieć gest!

Krzyki to dopiero początek

Powódź 2024 w Polsce

Fala intensywnych opadów deszczu przyczyniła się do podniesienia stanów rzek, przez co południowe regiony Polski zostały zalane. Sytuacja jest bardzo poważna. W poniedziałek 16 września rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej w następujących województwach: dolnośląskim, śląskim i opolskim. W sprawie powodzi wypowiada się wielu celebrytów, w tym Anna Lewandowska, która musiała przełożyć planowany event we Wrocławiu. Swoją opinię wyraziła także Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan poruszyła temat powodzi. Internauci są w szoku

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała w internecie wymowne zdjęcie. Na swoim Intagramie zamieściła fotografię, na której widać fragment budynku. Widnieje na nim hasło "I don't believe in global warming". Napis częściowo pokrywa woda, co momentalnie kojarzy się z obecną sytuacją w Polsce. Celebrytka pod postem dodała tylko trzy kropki.

Internauci momentalnie zareagowali. Uwagę zwracają zwłaszcza negatywne komentarze. "Ciemnota i zabobon", "Słomki papierowe w plastikowej torebce", "Skończ siać zamęt" - przywołuje serwis Plotek.pl.

Rozenek-Majdan odpowiada na atak internautów

Pod postem celebrytki pojawiały się komentarze, sugerujące o lekceważeniu sytuacji powodziowej w Polsce. - Powodzie są od zawsze, ale ok - skwitował jeden z komentujących. Celebrytka zdecydowała się szybko odpowiedzieć. - Morderstwa też, czy to oznacza, że nic nie mamy z tym robić? - napisała pod komentarzem.

Na forum nie zabrakło uwag co do samej Rozenek-Majdan. "A co pani zrobiła w tej kryzysowej sytuacji?", "Może przerzuci się pani na rower?", "Wystarczy mieć trochę wiedzy, z jakiego powodu są te powodzie i czym są powodzie" - komentują internauci.