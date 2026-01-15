15 stycznia 2026 roku media na całym świecie obiegła wiadomość, która ponownie skierowała uwagę fanów na prywatne życie Freddiego Mercury’ego. Zmarła kobieta, która podawała się jako jego rzekoma córka. To postać, o której istnieniu fani muzyka dowiedzieli się dopiero rok temu. Informacja o jej śmierci została potwierdzona przez rodzinę i natychmiast wywołała lawinę komentarzy oraz pytań. Co wiadomo w tej sprawie?

Rzekoma córka Mercury’ego zmarła w wieku 48 lat. Przed śmiercią miała nietypową prośbę

Kobieta znana publicznie jedynie jako "B" miała tylko 48 lat. Przez wiele lat zmagała się z chordomą - nowotworem atakującym kręgosłup. Jak przekazał jej mąż Thomas w rozmowie z brytyjskimi mediami, odeszła spokojnie po długiej i wyczerpującej walce z chorobą. Osierociła dwóch synów. Jej prochy rozsypano nad Alpami. Taka była jej ostatnia wola.

W spokoju po długiej walce z chordomą, rzadkim nowotworem kręgosłupa, pozostawiając dwóch synów w wieku dziewięciu i siedmiu lat… "B" jest teraz ze swoim ukochanym i kochającym ojcem w świecie "myśli". Jej prochy zostały rozrzucone na wietrze nad Alpami - powiedział dziennikarzom "Daily Mail" mężczyzna.

Postać "B" po raz pierwszy pojawiła się w przestrzeni publicznej za sprawą książki "Love, Freddie", autorstwa Lesley-Ann Jones, wydanej jesienią 2025 roku. Publikacja wywołała ogromne poruszenie wśród fanów Queen, a także biografów Mercury’ego, ponieważ po raz pierwszy zasugerowano, że artysta mógł mieć dziecko. Według autorki książki, to właśnie "B" zgłosiła się do niej, twierdząc, że jest owocem romansu wokalisty z żoną jego bliskiego przyjaciela.

W książce opublikowano fragmenty listu, w którym kobieta opisywała swoją relację z Freddiem Mercurym jako pełną bliskości i troski. Twierdziła, że artysta był obecny w jej życiu i otaczał ją opieką aż do swojej śmierci. Te rewelacje podzieliły opinię publiczną. Niektórzy uznali je za próbę uporządkowania rodzinnej historii, inni podchodzili do nich z dużą rezerwą, a nawet zarzucali kłamstwo.

