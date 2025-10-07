Jennifer Lopez i Ben Affleck znów razem. Jak on na nią patrzy! Co to za "macki" wokół jej głowy i bioder?

Choć kilka miesięcy temu świat obiegła wiadomość o zakończeniu ich małżeństwa, Jennifer Lopez i Ben Affleck udowadniają, że pozostali w dobrych relacjach. Gwiazdorska para, która po latach przerwy ponownie połączyła się w 2021 roku i pobrała niedługo później, rozstała się w 2024, finalizując rozwód na początku bieżącego roku.

Mimo zakończenia związku piosenkarka i aktor nie zerwali kontaktu — przeciwnie, wciąż utrzymują przyjacielskie stosunki i z szacunkiem wypowiadają się o sobie nawzajem. Ostatnio J.Lo widziano nawet w towarzystwie syna Afflecka, co utwierdziło fanów w przekonaniu, że byli zakochani mają dobre relacje.

Ich najnowsze spotkanie na czerwonym dywanie tylko to potwierdziło. Podczas premiery musicalu "Kiss of the Spider Woman", w którym Jennifer Lopez nie tylko gra główną rolę, ale także współprodukuje film wraz z Benem Affleckiem. Fotografowie uchwycili momenty, gdy aktor delikatnie obejmował byłą żonę w talii i szeptał jej coś do ucha, a ona odpowiadała uśmiechem.

Jennifer tego wieczoru postawiła na elegancką kreację z głębokim dekoltem, odkrytymi plecami, podkreśloną talią i "mackami" wokół głowy i bioder, natomiast Ben postawił na klasykę — granatowy garnitur i nienaganny luz.

Podczas wywiadów oboje nie szczędzili sobie ciepłych słów. Affleck w rozmowie z "Extra" pochwalił byłą żonę za niezwykły talent i determinację:

Na początku swojej kariery Jennifer po prostu chciała dać z siebie wszystko i tak zrobiła. Pracowała niesamowicie ciężko. Widać w niej wszystkie jej talenty, to ktoś, kto dorastał oglądając, no wiesz, klasyczne musicale. W tym filmie naprawdę daje z siebie wszystko!

Z kolei Lopez w rozmowie z "Today" zdradziła, że bez udziału Afflecka projekt w ogóle by nie powstał.

Film opowiada o ucieczce od rzeczywistości. O tym, jak filmy i sztuka ratują nas w najtrudniejszych chwilach. Realizacja tego projektu była dla mnie spełnieniem marzeń, które w pewnym sensie naprawdę pomogło mi przetrwać trudny moment również w moim życiu osobisty

- przyznała artystka.

Zobacz w naszej galerii, jak dawni zakochani prezentowali się na czerwonym dywanie!

