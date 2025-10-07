Jennifer Lopez przyłapana na czułościach Affleckiem! Oni znowu są razem?!

Czułe gesty Jennifer Lopez i Bena Afflecka na imprezie. Tak, jakby nigdy się nie rozwodzili!

Tego mimo wszystko chyba nikt się nie spodziewał! Dopiero co opadł kurz bitewny po rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka, a tych dwoje już grucha jak dwa gołąbki na czerwonym dywanie. Czy te czułe gesty, z którymi w ogóle się nie kryli, to po prostu wyraz przyjaźni, wykalkulowany sposób an promocję filmu czy może coś więcej? Wszystko rozegrało się na premierze filmu „Pocałunek Kobiety Pająka”, która zmusiła tych dwoje do pojawienia się na jednym czerwonym dywanie. Ben Affleck związany jest z projektem jako producent wykonawczy, a Jennifer Lopez gra w nim główną rolę i jest współproducentką. Ale zamiast trzymania się na dystans i chłodnego powitania było zupełnie co innego! Lopez i Affleck obejmowali się, spoglądali sobie głęboko w oczy, śmiali się beztrosko... tak, jakby co najmniej flirtowali. Komentarze fanów były pełne stwierdzeń w rodzaju: "Oni wrócą z tej imprezy razem do domu".

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Śluby, rozwody, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. W sierpniu 2024 roku piosenkarka złożyła pozew rozwodowy, w styczniu 2025 byli już wolnymi ludźmi. Dla J Lo było to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem.

We can't get enough of Jennifer Lopez and Ben Affleck's reunion at the "Kiss Of The Spider Woman" New York screening. 🤩 (📷: Shutterstock) pic.twitter.com/HV5RyYou8t— E! News (@enews) October 7, 2025

