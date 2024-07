Jerzy Stuhr choroby. Najgorzej znosił użalanie

Jerzy Stuhr nie żyje - ta wiadomość wstrząsnęła całą Polską. Legendarnego aktora i reżysera opłakują rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy z branży, a także rzesze fanów. Życie Jerzego Stuhra naznaczone było różnymi chorobami. Artysta przeszedł dwa zawały serca i udar mózgu. Zmagał się też z chorobą nowotworową. Mimo trudności starał się być wsparciem także dla innych pacjentów. - Najgorsze jest użalanie się nad sobą i innych nad tobą. To w chorobie znosiłem najgorzej. Płakać mi się chciało, ale nie ze wzruszenia, tylko z upokorzenia. Lubiłem, gdy ludzie nie zauważali mojego nowotworu. Dlatego staram się naturalnie zachowywać w stosunku do pacjentów, a przy okazji próbuję im coś istotnego przemycić: "Jeśli możesz, to wstań z łóżka, załóż spodnie, przyjmij lekarza w portkach, a nie w piżamie. Rozmawiaj jak równy z równym, a nie jak pacjent z lekarzem" - mówił kiedyś Jerzy Stuhr w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym". Z kolei we wspomnianym wywiadzie dla TVP aktor opowiedział o swojej osobistej historii związanej z narodzinami wnuczki.

Jerzy Stuhr wyszedł ze szpitala w dniu narodzin wnuczki

Jerzy Stuhr miał wówczas kolejne problemy ze zdrowiem. - Akurat tak się złożyło w tym czasie, że moja córka była w ciąży, a ja zachorowałem. I tak sobie pomyślałem: "kurczę, ja musze dotrzeć, aż to dziecko się urodzi" - wspominał aktor. I to się udało. Tego samego dnia, w którym wnuczka przyszła na świat, Jerzy Stuhr wyszedł ze szpitala. W rozmowie z Mariuszem Szczygłem, która była ostatnim wywiadem aktora dla TVP, Jerzy Stuhr zdradził też, że w pewnym momencie ważył zaledwie 62 kilogramy.

Nie przegap: Jerzy Stuhr nie żyje. Prawda na temat jego życia wyszła po latach

Rodzina dla Jerzego Stuhra zawsze był niezwykle ważna. Ze swoją żoną związany był przez ponad 50 lat. Ich miłość była drogowskazem dla wielu ludzi ze świata show-biznesu. Jerzy Stuhr z żoną miał syna Macieja, który także został znanym aktorem, i córkę Mariannę trzymającą się na uboczu świata show-biznesu. Po śmierci legendarnego aktora w piękny sposób pożegnała go jego wnuczka - Matylda. - Wszyscy dzisiaj opłakują śmierć Wielkiego Polskiego aktora. Ja nie opłakuję. Ja opłakuję śmierć mojego dziadka. Dziadka OO. Z którym kiedyś co wakacje kosiłam trawę na działce. Papa dziadku, może kiedyś jeszcze razem pokosimy trawę - napisała na Instagramie 24-latka, która jest córką Macieja Stuhra.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jerzego Stuhra z rodziną, m.in. z córką Marianną Stuhr