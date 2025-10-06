Jerzy Zelnik żyje skromnie. Aktor opowiedział o swojej emertyturze i starym samochodzie. Czy spisał testament?

Jerzy Zelnik przyznaje, że do pieniędzy i majątku podchodzi z ogromnym dystansem. Nie przywiązuje wagi do dóbr materialnych, nie zmienia samochodów i nie goni za luksusem.

Ja nie zmieniam samochodów, jeżdżę swoim starym autem i nie mam dużych wymagań, bo nie lubię luksusu. Z głodu nie umieram. Można chodzić na bosaka i nie mieć żadnych samochodów ani innych luksusów i też się fajnie żyje

– mówi w rozmowie z "Faktem".

Jerzy Zelnik podkreśla, że szczęście nie zależy od stanu konta.

Nieraz ci, którzy nic nie mają, są szczęśliwsi od tych, którzy mają parę miliardów dolarów

– dodał.

Jerzy Zelnik nie myśli o emeryturze. "Pracuję tak samo"

Choć Jerzy Zelnik już wiele lat temu osiągnął wiek emerytalny, nie zamierza zwalniać tempa. Obecnie można go oglądać w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto", a poza planem filmowym występuje w spektaklu "Król i Caryca", który sam reżyseruje i w którym gra razem z Haliną Rowicką.

Co drugi dzień jestem w innym hotelu, w innym mieście. Ciągle w pociągach. Może nawet za dużo pracuję, ale moja praca to też moja pasja

– podkreślił Zelnik w "Fakcie".

Zelnik opowiedział o swojej emeryturze

Zelnik nie ukrywa, że jego emerytura nie należy do najwyższych, a dzięki pracy może zadbać o swoją ukochaną rodzinę. Aktor zarobione pieniądze przeznacza przede wszystkim na pomoc wnukom.

Ja lubię swój zawód. Gdyby mi nawet nie płacili, to bym go uprawiał. Natomiast oczywiście trzeba zarabiać, pomagać wnukom w ich zainteresowaniach, w ich sprawach bieżących i dotyczących ich zdrowia itd. Ja nie pracuję na siebie, tylko pracuję na swoją rodzinę

– mówił.

Jerzy Zelnik, który przez lata stworzył wiele niezapomnianych ról filmowych i teatralnych, wciąż pozostaje aktywny i pogodny. Nie szuka luksusu ani finansowych uniesień – ceni spokój, pracę i rodzinę. Jak sam mówi, "wiek to tylko liczba", a dopóki zdrowie pozwala, będzie robił to, co kocha najbardziej – grał i dawał ludziom radość. Aktor nie sporządził testamentu i przyznaje, że kwestie materialne nie zaprzątają mu głowy.

Jerzy Zelnik szczerze o wyborach. Pójdzie zagłosować?