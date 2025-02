Jerzy Zelnik już niedługo pojawi się w nowym serialu Polsatu "Sprawiedliwi. Trójmiasto". Chociaż gwiazdor jakiś czas temu mówił, że kończy karierę aktorką, to jednak dał namówić się produkcji na udział w nowym projekcie. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, jak będzie wyglądać jego postać. Skomentował też trudną sytuację seniorów w Polsce.

Jerzy Zelnik komentuje sytuację seniorów w Polsce. Nie jest dobrze

Jerzy Zelnik na ramówce Polsatu pojawił się w świetnym humorze. Popularny aktor wyjawił nam, jak radzi sobie z przemijającym czasem.

Dziewiąty krzyżyk niedługo, ale jakoś to... To nie jest moim problemem. Na szczęście te geny dopisały. Czuję się młodo, pełen energii. Mam wrażenie, że to, co najlepsze, to przede mną - powiedział "Super Expressowi" Zelnik.

Gwiazdor wyznał również, jak będzie wyglądać jego rola w nowym serialu Polsatu. Zelnik wcieli się w byłego policjanta, który, mimo iż jest na emeryturze, to cały czas pomaga rozwiązywać trudne sprawy kryminalne.

No ma tam jakieś swoje problemy, ale nie okazuje tych problemów. To są jakieś zdrowotne takie zagrożenia. Natomiast jest bardzo sprawny. Mimo że na emeryturze, ale przydaje się jego wiedza, jego doświadczenie. Z Arturem Dziurmanem tworzymy taką parę przyjaciół. On jest młodszy, ale spotkali się w pracy, no i dalej się spotykają - wyznał "Super Expressowi" Jerzy Zelnik.

Jakby tego było mało według Jerzego Zelnika osoby, które przeszły na emeryturę i które mają siłę oraz chęci powinny jeszcze być "wykorzystywane". Ich nieoceniona wiedza oraz doświadczenie życiowe mogą według aktora przyczynić się do czegoś dobrego.

To jest wspaniałe. Mnie się wydaje, że w sytuacji, w której brakuje nam ludzi doświadczonych, mądrych, brakuje rąk do pracy, fachowców, to w Polsce, i chyba nie tylko w Polsce, nie można rezygnować za wcześnie z ludzi, którzy przekroczyli ten próg emerytalny. Moim zdaniem trzeba wykorzystywać ich wiedzę, ich zapał i energię, no po prostu może nawet do końca życia. Drzewa umierają, stojąc, prawda? Także ten problem w Polsce też mamy. Wydaje się, że ludzie z ogromnym doświadczeniem i wiedzą naprawdę wiele mogą jeszcze kochanej ojczyźnie dać - powiedział "Super Expressowi" Jerzy Zelnik.

Rozmawiała Julita Buczek

