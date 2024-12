Jerzy Zelnik to jeden z bardziej uzdolnionych polskich aktorów. Gwiazdor popularność i uznanie fanów zdobył w filmie "Faraon", gdzie wcielił się w Ramzesa XIII. Już niedługo, bo wiosną będzie można zobaczyć go w zupełnie nowej produkcji. W serialu ''Sprawiedliwi Trójmiasto'', który będzie emitowany na antenie telewizji TV4, zagra jedną z głównych ról. Oprócz Zelnika na ekranie pojawią się między innymi Artur Dziurman i Aleksandra Gałczyńska. Nowa produkcja będzie opowiadać o losach pracowników gdańskiej komendy.

Zobacz też: Jerzy Zelnik wyznał, że zdradzał żonę. Przestał po jej śmierci: Teraz nie potrzebuję żadnej kobiety

W śniadaniówce Polsatu Zelnik opowiedział, kogo będzie grać w produkcji. Okazuje się, że będzie to rola emerytowanego policjanta.

Gram emerytowanego policjanta, jak to zwykle bywa, to jest taki splot różnych wydarzeń, gdzie policja próbuje, że tak powiem, przekopać się przez wszystkie problemy. [...] Ja muszę powiedzieć, że jak czytam scenariusz, który jest autorstwa Przemka Hoffmana, no to naprawdę to wciąga. Kiedy mam do czynienia z ciekawym tekstem, to właśnie jest to pobudzenie, taka właśnie większa motywacja - powiedział Jerzy Zelnilk w "halo tu polsat".