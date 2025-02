Jerzy Zelnik, który pojawił się niedawno na wiosennej ramówce Polsatu w szczerej rozmowie z "Super Expressem" skomentował decyzję Englerta o zaangażowaniu żony i córki. Parę dni temu gruchnęła wiadomość o tym, że znany aktor spotkał się z oskarżeniami o nepotyzm, wtedy kiedy obsadził w spektaklu żonę oraz córkę.

Zobacz też: Jerzy Zelnik zapowiada wielki powrót. Wszystko wyjawił w śniadaniówce

Jerzy Zelnik wyjawił, że internauci czepiają się Jana Englerta. Według znanego aktora taka decyzja nie powinna być komentowana. Dodał, iż od wieków ludzie chcą pracować z zaufanymi osobami. Na koniec powiedział, iż Englert ma ogromny wkład w polską kulturę.

Ludzie się czepiają, ale to jest w ogóle bezsensowne. Zawsze było tak, przez ostatnie stulecia, że ludzie pracowali z zaufanymi, i w różnych zawodach jest tak, że jest rodzinny interes. Jak ludzie nawzajem sobie ufają i wierzą w talent wzajemnie, no to to jest wspaniałe. Także czepianie się tutaj Janka, zwłaszcza wtedy, kiedy odchodzi po tak ogromnych sukcesach... Przecież on, mnie się wydaje, ma potężny wkład w kulturę polską w ostatnich kilku latach. Jest coraz lepszym na starość, moim zdaniem... jest coraz lepszym aktorem - wyznał nam Zelnik.