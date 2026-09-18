Jessica Mercedes szczerze o poszukiwaniach męża. Influencerka podjęła ważną decyzję

Serial "Girls of Warsaw". W obsadzie Jessica Mercedes

Swoje pierwsze kroki w internecie Jessica Mercedes stawiała w czasach, kiedy polski rynek nie znał jeszcze pojęcia influencera. Internetowe twórczynie funkcjonowały wtedy jako blogerki modowe, a w uszczypliwych komentarzach często nazywano je szafiarkami. Obecnie 33-latka zbudowała potężną pozycję, a jej autorskie stylizacje trafiały na łamy najważniejszych magazynów branżowych na całym świecie. Niestety, spektakularne osiągnięcia zawodowe nie szły w parze ze szczęściem w życiu osobistym. W nowej produkcji platformy Prime Video "Girls of Warsaw" celebrytka zdecydowała się na bolesne wyznanie dotyczące samotności. Przy okazji spotkania prasowego promującego ten tytuł, influencerka zdradziła dziennikarzowi serwisu ESKA.pl swoje plany na przyszłość. Znalezienie odpowiedniego partnera życiowego to dla niej teraz główny cel, jednak wyciągając wnioski z dawnych związków, zamierza całkowicie chronić swoją intymność przed wzrokiem internautów.

Jessica Mercedes o ślubie i poszukiwaniach męża

Celebrytka stara się unikać medialnych dyskusji na temat swoich byłych partnerów. Mimo bolesnych zawodów miłosnych z przeszłości, 33-latka nie straciła nadziei na znalezienie prawdziwego i trwałego uczucia. Jak zaznaczyła w rozmowie z serwisem Eska.pl, jej głównym marzeniem jest teraz zbudowanie bezpiecznej relacji opartej na solidnych fundamentach. Mając w pamięci błędy z poprzednich lat, influencerka kategorycznie odrzuca pomysł publicznego obnoszenia się ze swoim nowym obiektem westchnień.

Mi się marzy już poznać męża. Chciałabym, żeby nikt go nie znał, żeby nie wiedział, że go mam, żeby wszyscy dowiedzieli się dopiero na ślubie. Chciałabym, żeby to pozostało ukryte, nieoceniane, nienarażone na żadne klątwy. No evil eye. Chciałabym związek w stronę rodziny. Mam zbyt słabe serce, nie wytrzymałabym, gdyby do mojego narzeczonego pisały fanki, więc nie, nie, stawiam na prywatność - wyjawiła w rozmowie z Eska.pl.

Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik w "Girls of Warsaw"