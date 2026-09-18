Polskie filmy dla młodzieży warte obejrzenia. Nasze perełki od lat

Kino młodzieżowe w Polsce

Rodzime produkcje o nastolatkach i młodych dorosłych często przyjmują formę mrocznych i realistycznych dramatów (warto zauważyć, że polskie komedie romantyczne to głównie historie trzydziestolatków). Mimo to, na przestrzeni lat powstało kilka świetnych filmów, które dorównują zachodnim hitom. Oto zestawienie najważniejszych z nich.

"Szatan z siódmej klasy" to absolutny klasyk

Ta znana adaptacja powieści Kornela Makuszyńskiego niedługo doczeka się nowej odsłony pt. "Tajemnica skarbu Napoleona". Opowiada ona o Adamie Cisowskim, zwanym przez profesora "Szatanem" ze względu na jego ponadprzeciętną inteligencję i błyskotliwość. W czasie letnich wakacji nauczyciel prosi chłopaka o pomoc w rozwiązaniu zagadki kradzieży w swoim domu. W tej klasycznej historii młodzieżowej nie brakuje licznych przygód – Adam szuka napoleońskich skarbów i doświadcza pierwszych uniesień miłosnych.

Polski film o podróży z Krakowa na Hel

"Podróż za jeden uśmiech" to ekranizacja książki Adama Bahdaja, która najpierw zadebiutowała jako serial telewizyjny, by rok później trafić do kin w formie pełnometrażowej. Historia skupia się na dwóch nastoletnich kuzynach. Poldek i Duduś mają zupełnie odmienne charaktery, ale muszą współpracować, aby przebyć drogę ze stolicy Małopolski na Wybrzeże, gdzie czekają na nich matki.

Katarzyna Figura i Zbigniew Zamachowski w baśniowej adaptacji

"Pierścień i róża" to film na motywach książki Williama Thackeraya, będący baśnią filmową, a nie typowym obrazem przygodowym. Fabuła koncentruje się wokół dwóch tytułowych artefaktów o niezwykłych mocach. Posiadacz magicznego pierścienia lub róży staje się w oczach innych osobą niezwykle atrakcyjną. Przedmioty przechodzą z rąk do rąk, powodując sporo romantycznego zamieszania. Produkcja zapisała się w historii kina dzięki satyrycznemu podejściu i niezapomnianym strojom. W rolach głównych wystąpili m.in. Katarzyna Figura, Zbigniew Zamachowski, Stefan Każuro i Janusz Rewiński.

Jakub Gierszał w mrocznym świecie internetu

To znane i wywołujące dyskusje dzieło Jana Komasy. Jakub Gierszał wciela się tu w rolę nastolatka zmagającego się z kryzysem psychicznym, który zagłębia się w mroczne zakamarki sieci. Choć "Sala samobójców" ma swoje mankamenty, w tym budzące dziś uśmiech "krindżowe" sceny, film pozostaje niezwykle aktualny. Zwraca uwagę na poważne problemy młodzieży i prowokuje do myślenia. Jakub Gierszał jak zwykle pokazuje swój ogromny talent aktorski.

Nowość dla młodych widzów: "100 dni: Misja Zeus"

To kontynuacja popularnego filmu "100 dni do matury". Bohaterowie opuszczają środowisko szkolne i wkraczają w dorosłość, choć nie wszyscy są na to przygotowani. Kapsel z przyjaciółmi rozpoczynają nowy etap życia. Niektórzy idą do przodu, inni szukają swojej drogi, a Kapsel czuje się zagubiony. Świat "100 dni" to nietypowy format, w którym grają zarówno profesjonalni aktorzy, jak i znani twórcy internetowi. Przede wszystkim jednak dostarcza wartościowej rozrywki, zachęcając młodych ludzi do refleksji nad ważnymi kwestiami społecznymi, jednocześnie gwarantując dobrą zabawę.

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